La falda de punto de Zara que las madrileñas están agotando para llevar con sus cazadoras vaqueras es esta (y la vas a compartir con tu madre)

¿Aún no la has visto por la calle? Pues solo puede ser una opción, que no has paseado por Madrid. Y es que amigas, es imposible pasear estos días por Madrid y no encontrarse a alguna madrileña con esta falda de punto de Zara que está arrasando en estos últimos días de mayo. Da igual que tengas 20 o 50 años, esta falda está siendo lo más vendido de Zara en Madrid en las últimas semanas. Y aunque no esté en Madrid, Carmen Gimeno también se ha querido apuntar a la falda de punto más viral del buque insignia de Inditex con este lookazo para empezar el lunes.

Nuestra influencer más 50 favorita ha combinado la falda más vendida de la última semana de Zara con el top de punto a conjunto y una cazadora vaquera que siempre te termina de hacer el estilismo. Y no podía no combinarla con una zapatillas Converse tan en tendencia y de las que Carmen es tan fan. ¿Qué nota le dais?

FALDA PUNTO SPECIAL EDITION (29,95€)

Falda punto.

