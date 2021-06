Paula Echevarría se ha ido de REBAJAS para hacerse con la joya de la corona de Stradivarius en forma de vestido ‘tie dye’ que ya DESEAN madres e hijas

¿Has caído ya en las rebajas? Pues si aún no lo has hecho vas a caer rendida cuando veas el vestido de Stradivarius que ha estrenado Paula Echevarría. ¿Puede ser más bonito? Además, no puede ser más tendencia con el estampado ‘tie dye’ que entró de lleno el año pasado en pleno confinamiento en nuestra moda y ha llegado pisando fuerte y para quedarse una temporada más en nuestros armarios y maletas de vacaciones. El movimiento ‘hippie’ fue el precursor de impulsar este ‘print’, y también rostros conocidos como Janis Joplin en el festival de Woodstock, The Rolling Stones o Jimi Hendrix. ¿Aún no tienes ninguna prenda con este estampado? Pues cuando veas el vestido de rebajas de Paula Echevarría te vas a enamorar perdidamente.

Estamos hablando de este vestido largo de popelín con escote de pico y manga corta abullonada. Su bajo tiene acabado en volante y consta de un detalle de lazo a en la cintura del mismo color. El ‘print’ de ‘tie dye’ es una maravillo en tonos naranjas, rosas y amarillos sobre fondo blanco.

Paula Echavarría ha completado este maravilloso estilismo con unas sandalias planas naranjas de Mango y un bolso de Primark. Y, ha terminado el look con las gafas de sol de su colección para ‘Hawkers’.

Vestido largo popelin (19,99€)