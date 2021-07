El artista urbano Taquen presenta su último mural efímero y en colores tierra en el corazón Madrid.

Madrid cada vez se parece más a la que era antes de la pandemia. Ese corazón incombustible de arte y nuevas exposiciones. El artista urbano Taquen ha creado una nueva obra en la IQOS Boutique de Madrid, situada en la calle Serrano 36. Esta obra efímera, pintada sobre la gran cristalera de más de 5 metros del establecimiento, nace del proyecto Arte Incombustible de IQOS, que apuesta por artistas emergentes locales con el objetivo de potenciar el diálogo en torno al progreso y al deseo de encontrar nuevos caminos para avanzar como sociedad tras la pandemia.

La obra “Confianza”, inspirada en los colores tierra de la naturaleza, representa dos manos que se van uniendo en referencia a la vuelta al contacto físico. La creación consta de una parte pictórica, al utilizar un color natural que juega con luces y sombras, y una parte ilustrativa al marcar las siluetas curvilíneas que integran la composición. Para recrear el movimiento de acercamiento entre las manos, el artista ha hecho uso de dos espacios en la IQOS Boutique: una primera fase en el interior, donde se pueden apreciar dos manos separadas en movimiento, que se completa con una segunda fase en la fachada, donde ambas se unen.

El proyecto Arte Incombustible de IQOS, que comenzó a finales del año pasado con la artista Sandra Val, presenta ahora a Taquen, todo un exponente del arte urbano nacional e internacional que ya cuenta con más de sesenta murales urbanos en numerosas ciudades españolas y en países como Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal. Para Taquen, el proyecto con IQOS “supone acercar el arte a los ciudadanos en la calle. El arte une a las personas porque es una herramienta de comunicación muy potente que no posee un lenguaje propio, sino que habla el lenguaje de todos”, y añade respecto del motivo de su obra: “Me inspiro en la naturaleza y en las cosas cotidianas. En este caso he hecho uso de las manos porque considero que son importantes: se usan para todo, dicen mucho de una persona y son un elemento de comunicación mundial”.

Con este proyecto, la marca apuesta por el progreso y por la búsqueda de la inspiración, como algo capaz de transformar y de hacer avanzar al mundo. “Para IQOS el arte y la cultura -al igual que la ciencia y la tecnología- representan el progreso y son fuerzas poderosas que tienen el potencial de generar un impacto positivo en las personas y las comunidades. La colaboración entre IQOS y Taquen se basa en valores compartidos: innovación decidida que abre nuevas perspectivas, el poder de la autoexpresión, el progreso y la búsqueda de un cambio significativo”, señala Erik Larsson, Director de Marketing de Philip Morris Spain.