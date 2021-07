Todos los ATARDECERES DE VERANO que quedan queremos vivirlos con la FALDA PAREO de Pull&Bear que ha conquistado a Mery Turiel

Ya no hay ninguna duda. Está por todas partes y ya es la tendencia estrella del verano. Sí, amigas, estamos hablando de la falda pareo que no dejamos de ver en Marbella, Ibiza o en plena Gran Vía de Madrid. La llamada falda pareo es una de las favoritas de las colecciones de 2021, un hecho que no puede tener mayores connotaciones veraniegas. Desde firmas como Vince a Michael Kors pasando por todas las marcas de Inditex. Y Mery Turiel ha hecho que nos enamoremos de esta nueva falda pareo de Pull&Bear que ya arrasa ha conjunto con un chaleco acolchado.

¿Lo peor? Que está a puntito de agotarse en web. ¿Lo mejor? Que nosotras ya la tenemos en nuestro armario hace semanas.

Una falda pareo que es perfecta para llevar con una camisa blanca como Mery Turiel o con el total look con su chaleco acolchado.

Minifalda pareo estampado paisley (15,99 €)