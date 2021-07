Cuando veas el BIKINI de Mery Turiel con EL ESTAMPADO DEL VERANO vas a cambiarlo por todos tus bañadores: ‘efecto tipazo’ y además resalta el bronceado

Sí, amigas, estamos hablando del estampado de cuadros vichy, cómo no. Y es que ha sido ver el bikini de Calzedonia que acaba de estrenar Mery Turiel desde las playas de Cádiz y enamorarnos locamente. Y no es para menos. ¿Qué aún no te has ido de vacaciones? Tranquila, nosotras también estamos trabajando. Eso sí, desde la playita que se lleva mejor. Así que amiga, coge el ordenador, el bikini de Mery Turiel y vete a respirar brisa del mar.

Mery Turiel ha optado por este precioso modelo de Calzedonia de cuadros vichy en blanco y azul y una braguita brasileña que estiliza muchísimo.

Top Brassiere Bikini Positano (30€)

Top bikini.

Brasileña Pernera Alta Bikini Positano (15€)