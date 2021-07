Grace y Melissa Villarreal son las JEFAZAS DE MARBELLA con estos LOOKAZOS perfectos para ir a todos los conciertos este verano

Y no nos extraña que todas su seguidoras se hayan vuelto locas con su lookazos, igual que ellas con los conciertos de Camilo en el Starlite Catalana Occidente, el festival boutique más aclamado de la Costa del Sol que durará hasta el 4 de septiembre. ¡Una maravilla! Y no solo lo decimos por lo que hemos podido ver en los Stories de Grace y Melissa Villarreal, si no porque nosotras también hemos estado este fin de semana disfrutando del concierto de Camilo y es toda una experiencia única. Eso sí, nosotras no hemos repetido y hemos hecho doblete como las hermanas Villarreal.

Pero además de los conciertos y los lookazos, lo mejor de Starlite es todas las experiencias que puedes en un paraje de ensueño. El sueño de una noche de verano era eso. ¿Qué aún no habéis ido? Pues aquí va nuestra recomendación, un lookazo de infarto y calzado cómodo y plano si no quieres acabar por los suelos. Y además de eso, para saborear este evento musical con -aún más- comodidades, Larios pone la solución. La marca cuenta con una zona VIP en el auditorio, donde es posible disfrutar del concierto a una distancia privilegiada del escenario, con una acústica extraordinaria y un servicio premium. El público asistente puede vivir en este festival el atardecer que lleva esperando todo el año y saborear en exclusiva el cóctel Azahar Sunset de Larios 12. ¡Una fantasía!

Las hermanas Villarreal en Starlite.

Y que decir de los lookazos de Grace Villarreal y de Melissa Villarreal. Llevamos un rato dándole vueltas y somos incapaces de decir cuál es nuestro favorito. ¿El vuestro?

Nos encanta el estilismo que ha elegido Grace con un vaquero alto y un top de flores de Mango que es perfecto para chicas bajitas y hace parecer más alta si te lo pones con unos jeans de tiro alto como la influencer. ¿Lo mejor? Que esstá rebajado.

Top fruncido estampado (14,99€)

Top fruncido.

¿Y qué podemos decir de la maravilla de vestido de Melissa Villarreal? Que es de Uterqüe y nos ha robado el corazón.

Vestido punto listado (99€)