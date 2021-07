Este es el conjunto de Pull & Bear de falda y chaleco que van a amar todas las parisinas

Es el verano de los dos piezas, y no precisamente de los trajes sastres. La pasarela ha hablado y las tiendas lo han confirmado. Olvídate de darle muchas vueltas a tu look esta temporada, o de pensar en combinaciones imposibles que acaban dejando medio armario encima de tu cama (eso sin contar con el calor que puede producir tanta capa).

Si la primavera nos dejo el sastre reversionado, en forma de bermudas y chalecos de lino, las tendencias del verano van un paso más allá, y cambian los pantalones por las faldas, pero no cualquier falda, si no un diseño que ya se ha coronado como el favorito de todas las expertas en moda, el modelo tipo pareo. En versión corta o larga, no solo es extremadamente favorecedora, si no que además consigue hacernos lucir sexy sin enseñar demasiado.

Y como no podía ser de otra manera, las parisinas hace tiempo que ya cayeron rendidas a sus encantos, pero con otra prenda a juego que marca totalmente la diferencia del look: el chaleco acolchado. Los últimos coletazos del invierno ya nos dejaban intuir esta tendencia, acompañada entonces de pantalones largos tipo vaquero o Paper Bag de cintura alta y arrugada. Pero si hay que poner nombre a la pionera de esta moda sin duda esa es Isabel Marant. Prescriptora del estilo cool francés, no hay parisina que se precie que no estudie cada uno de sus desfiles y campañas como si de la biblia de la moda se tratase. Y no son las únicas.

Conjunto acolchado con estampado de Paisley, de Pull & Bear

Las marcas de street wear han entendido a la perfección el tirón que esta diseñadora francesa tiene entre las jóvenes y no tan jóvenes que busquen un estilo cómodo y a la vez original para pisar la ciudad. Con ciertos tintes rockeros, el estilo de Marant se aleja algo del aire romántico y más clásico que ha encumbrado a las parisinas como referente mundial de la moda a base de vestidos wrap y faldas midi de flores.

Por eso hay una marca que no ha querido dejar pasar esta tendencia, eso sí, adaptándola al verano gracias a su color fucsia y su estampado de Paisley (ojo a este motivo que parece que vuelve con fuerza). Se trata de un conjunto de Pull & Bear de chaleco acolchado y mini falda anudada al lado estilo pareo que mezcla este estampado con pequeñas flores en color azul sobre un fondo rosa. Y aunque en la web de la marca lo combinan en su versión más veraniega con bikini y sandalias planas de tiras, nosotras le vemos mucha vida más allá del verano, como con un jersey fino de punto o de cashmere en color blanco o azul a juego y zapatillas blancas.

Chaleco acolchado estampado paisley, de Pull&Bear (22,99 euros).

Minifalda pareo estampado paisley, de Pull&Bear (15,99 euros)