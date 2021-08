Los best sellers de Uterqüe que aún podéis conseguir rebajados

¿Aún no te has hecho con ninguna pieza de ropa o complemento en rebajas? Te diremos que hemos hecho una selección de los best sellers de Uterqüe y que se encuentran con auténticos descuentos. Por ello, aunque consideres que el fin del verano ya está a la vuelta de la esquina, no hay mejor momento para adquirir diseños especiales o básicos fondo de armario que este.

Pantalón denim efecto lavado (19,95€)

Este pantalón es denim efecto lavado. Pertenece a la colección de ICONS de Uterqüe, que la constan los productos más indispensables y atemporales de la firma. Este modelo de vaquero es de tiro medio, está confeccionado con un tejido ligeramente elástico y tiene cinco bolsillos. En cuanto al cierre, es frontal mediante cremallera y botón metálico. Un jean cómodo para combinar tanto con tus atuendos favoritos de la colección de verano como la de invierno.

vaquero rebajado de Uterqüe

Pantalón cuadros volante (39,95€)

Este otro pantalón está confeccionado en tejido de cuadros. Tiene el detalle de volante en el bajo y la lazada en la cintura. Además, cuenta con bolsillos laterales y el cierre lo tiene frontal mediante cremallera y gancho metálico. Lo ideal de este tipo de pantalón es que se adapta a cualquier silueta con facilidad.

Pantalón cuadros de Uterqüe

Pantalón lino ancho bordado (29,95€)

El lino ya hemos dicho -en repetidas ocasiones- que es el tejido clásico del verano. Por ello, os traemos una pieza que no puede faltar en vuestro hogar. Se trata de un pantalón ancho de lino con detalles bordados a tono con motivos florales en el bajo. También cuenta con un cinturón del mismo tejido y bolsillos laterales. El cierre es con cremallera frontal y gancho metálico. Este modelo está elaborado para que sea ajustado en la cintura, pero amplio en el bajo.

Pantalón de lino de Uterqüe

Americana denim (59,95€)

Esta americana es en tejido denim. Cuenta con una solapa de estilo clásico y con bolsillos laterales. En cuanto al cierre, es mediante botón. Uterqüe pone a vuestra disposición el pantalón a juego.

americana denim de Uterqüe

Jersey punto cuadros escote cuadrado (29,95€)

Este jersey será ideal para las mujeres que busquen prendas que denoten optimismo. Pertenece a la colección New Comfort y está elaborado con punto en jacquard de cuadros. Las mangas abullonadas en la prenda le aportan el toque de sofisticación y elegancia.

Jersey de punto de cuadros de Uterqüe

Bermudas piel hebillas (89,95€)

Por otro lado, hemos querido mostraros estas bermudas en piel de alta calidad. Tienen bolsillos laterales y cuentan con el detalle de las hebillas laterales.

Bermudas piel Uterqüe

Mule piel trenzada (29,95€)

¡Un calzado que nos mantiene el vilo! Este zapato tipo mule en corte de piel ovina es idóneo para los meses de verano e, incluso, para entretiempo. Es de diseño trenzado acabado en punta.