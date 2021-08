Este es el look que no paras de ver por la calle y que es perfecto para la vuelta a la ciudad

Aunque hay gente que ahora está empezando a preparar su maleta de vacaciones para irse a la playa, y los largos días de calor que nos quedan por delante hace parecer lejano el fin del verano, lo cierto es que hay gente que ya ha regresado de su retiro estival y vuelto a la rutina diaria, y antes de que nos demos cuenta la vuelta al trabajo será una realidad.

Por eso no podemos pensar ni vestir solo a base de bikinis, pareos y caftanes, si no que muchas adelantadas empiezan a pensar en la ropa que ponerse en ese temido entretiempo que siempre nos acompaña durante varios meses. Nos referimos efectivamente a esos días en los que se alterna el frío mañanero al salir de casa con el calor que nos sobreviene al caer la tarde. El momento más complicado para la moda, y que las que viven en zonas más frías han aprendido a solucionar perfectamente. Por eso siempre es una buena idea fijarse en nuestras musas de Instagram favoritas, y especialmente en las working girls y mujeres del norte.

Gracias a ellas hemos descubierto una tendencia tan básica y a la vez tan perfecta que se nos antoja el perfecto uniforme para llevar del trabajo a una terraza durante los meses que tenemos por delante. Una tendencia que aunque parece un fondo de armario tiene un toque de actualidad que hará ver a todo el mundo que sigues la moda, sí, pero a tu propio ritmo.

Hablamos de lucir un pantalón sastre, ese que ocupa tu armario y que renuevas cada poco tiempo. Da igual el color, aunque para esta época los beige y crudos son los dominantes, que seguro dejarán paso a verdes y negros más entrado el otoño. Otra de las características básicas es que este pantalón tiene que ser de cintura alta y más bien recto o ancho, no importa que acabe ajustado al tobillo mientras no sea demasiado ajustado a la altura de la pierna. Aquí también entra en juego la originalidad y personalidad de cada una, pues hemos visto desde modelos con cierre asimétrico hasta cinturas paperbag. También está la opción de usar tus pantalones de lino del verano.

Y para completar solo necesitas añadir una camiseta básica. Pero no cualquiera, si no la camiseta que se ha convertido por goleada en la camiseta del verano. El conocido como tank top que empezamos a ver a modelos como Kendall Jenner o Bella Hadid y que acabó asaltando las redes sociales y los looks de las amantes del minimalismo. Junto con el anteriormente comentado pantalón son el uniforme perfecto para lucir tanto con sandalias planas y cambiarlas por unos de tacón al caer el sol y disfrutar de una cena al aire libre. Además, solo necesitas una camisa blanca un poco oversize para lucir abierta por encima en cuanto bajen un poco las temperaturas.

Camiseta blanca con escote halter, de Zara (9,95 euros)

Pantalón de traje con pinzas, de Mango (39,99 euros)