ZARA quiere que la vuelta de vacaciones sea por todo lo alto y con el máximo GLAMUR con estos 5 vestidos que te van a hacer parecer toda una estrella de Hollywood

Si no se han agotado ya. Pero lo que tenemos claro es que la vuelta de vacaciones se te va a hacer menos dura en cuanto veas la nueva colección de Zara que te va a hacer sentir toda una estrella de Hollywood bajando de tu avión privado. Que oye, la vuelta a la rutina y a septiembre se tiene que tomar con humor y con una buena dosis de optimismo y alegría. ¿Qué aún no has visto los vestido de nueva colección de Zara? Aquí te dejamos 5 de nuestros vestidos favoritos antes de que se agoten. ¡Palabrita de Lifestyle!

Colección Zara vuelta vacaciones.

VESTIDO POPELÍN ELÁSTICO (25,95€)

Vestido.

VESTIDO ESTAMPADO FLORES (29,95€)

Vestido.

VESTIDO BLAZER CUT OUT (39,95€)

Vestido.

VESTIDO DRAPEADO CUT OUT (29,95€)

Vestido.

VESTIDO DRAPEADO TIRANTE JOYA (29,95€)