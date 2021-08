Los VAQUEROS SEPTIEMBRE de Zara serán tendencia si como MERY TURIEL los llevas con zapatillas Vans clásicas para ser la más ‘insider’ de Madrid

“Que no se acabe el verano y que se muera septiembre a tu lado”. Sí, amigas, sigo en modo septiembre y no es que os quiere deprimir pero ya todo los lleva al nuevo mes aunque no queramos dejar marchar agosto. Como día Vanesa Martín, alguien que sepa frenar agosto en lugar de enero. Pero oye, que no lo hemos encontrado. Y la cuenta atrás sigue haciendo ‘tic tac’ y no para la llegada de Mbappé al Real Madrid, si no para la de septiembre a nuestra vidas.

Pero ya sabéis que en verdad somos fans de las chicas de septiembre y de sus looks. Y si hay una chica de septiembre por excelencia, esa es Mery Turiel. Y nos lo ha vuelto a demostrar con este look con vaqueros baggy paperbag de Zara a los que les ha dado todo el rollazo con una camiseta blanca cropped, unas zapatillas Vans clásicas y máxi bolso negro acolchado de Chanel. Así cualquiera no le da rollazo al look.

Se trata de este vaquero de Zara de nueva colección. Un pantalón de tiro alto con cintura elástica, bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

PANTALÓN BAGGY PAPERBAG (25,95€)

Vaqueros baggy paperbag.

Vaqueros baggy paperbag.