Makoke ya conoce al último amor de Anita Matamoros

Famosos

La revista Semana publica en portada la apasionada relación que vive la única hija de Kiko Matamoros y Makoke y que ha causado enorme sorpresa en el panorama social. Y es que, coincidiendo con la celebración de su 21 aniversario y la polémica que vive con su padre, Anita ha sido pillada derrochando pasión con su última pareja en las playas de Cádiz. De él sólo se sabe que es español, que se han conocido este verano y que tiene 16 años más que ella.

Tras conocer la noticia nos hemos puestos en contacto con su madre para saber si ya conoce al novio de su hija: “Sí- nos confirma Makoke-pero no puedo decirte nada. Ya sabes que Anita quiere estar fuera de todo esto y me ha pedido que no diga nada. Entiéndeme, no quiere que hable de ella. Sólo te puedo decir que está muy feliz”.

Son muchas las ocasiones que hemos visto la complicidad y confianza que existe entre Makoke y su hija pequeña. Aunque, desde hace dos años, Anita estudia y vive en Milán, la pandemia trastocó los planes de la joven que, como otros muchos estudiantes en el extranjero, decidió regresar a casa antes de tiempo y continuar sus estudios de manera online. Este año tiene previsto regresar a Italia pero antes ha tenido tiempo para disfrutar del verano en compañía de sus amigas, su familia y, tal y como demuestra la exclusiva de Semana, de su nueva conquista.

Tras pasar unos días en familia entre Málaga y Marbella, y trabajar unos días en Ibiza, Anita puso rumbo a las playas de Cádiz, otro de sus puntos geográficos favoritos en verano, en el que ha cambiado la compañía de su madre por la de un hombre del que nada se sabía hasta ahora. En su Instagram, donde suele dejar pistas de su recorrido veraniego, tan sólo ha subido unas fotos posando con un espectacular biquini blanco en unas escaleras encaladas. “De camino a Ibiza os dejo estos fotones de Cádiz” dice Anita sin querer desvelar nada más sobre los días que ha pasado en la costa gaditana pero anunciando que su próxima parada será la isla pitiusa.

Rompió en abril con David Salvador

Después de dos años de relación con David Salvador, conocíamos en abril la ruptura de la pareja y tan sólo cuatro meses después se descubre que ha vuelto a enamorarse, en esta ocasión, de un hombre mucho mayor que ella. Con él ha descubierto la pasión a tenor de las fotografías que publica SEMANA en las que se les felices y derrochando amor.

Hace tan sólo unos días, Anita acudía a Starlite y dejaba clara su felicidad aunque no reconocía la existencia de alguien en su vida: “Siempre estoy abierta al amor. Estoy muy feliz ahora mismo y ya está”. Estas declaraciones se producían después de que Anita y su nuevo amigo hubieran sido fotografiados en Formentera, durante una breve estancia en la isla. Todo parece indicar que allí surgió el amor ya que, en uno de sus post más recientes, en el que promocionaba un hotel en Ibiza, aseguraba que “ojalá estar aquí de nuevo, en esa habitación encima del mar prácticamente me quedé totalmente enamorada”.