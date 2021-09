Fito: “En la política y en la música conozco a muchos sinvergüenzas con una estricta moral”

Con los ojos rebosando felicidad y la ilusión de un niño. Así se presenta Fito Cabrales a la entrevista con Lifestyle pocas horas después de la salida de su nuevo disco, ‘Cada vez cadáver’. Un disco que lo ha salvado después de estar inmerso en una vorágine de dudas que lo llevaron a plantearse hasta dejar la música. Pero siete años después aquí vuelve a estar, con su naturalidad por bandera, sus pies en el suelo y ese ‘Soldadito marinero’ que es la banda sonora de la vida de muchos de nosotros. Habla claro, sin tapujos y con su verdad por delante. Un disco de Quique González lo salvó a él, y ahora Fito regresa con su música para salvarnos a nosotros en este año de locura. ¡No te pierdas nuestra entrevista con Fito Cabrales!

¿Qué tal Fito? Vuelta al cole por todo lo alto, porque después de 7 años, ¿cómo te sientes?

¡Brutal! Estos días ya no podía casi dormir, pero no de nervios, ni de mal rollo, de maravilla. El vienes en cuanto salió me compré mi disco de madrugada (risas).

¿Eres de los que se compra su disco?

(Risas) Sí, porque aquí en Madrid no tenía para escuchar el disco y me compré la versión online.

Te veo emocionado como un niño pequeño, ¡qué bonito!

Siempre lo digo, como no saco muchos discos, me siento siempre amateur. Cada vez se me hace todo mágico de nuevo.

Y eso es lo bonito, que después de tantos años de carrera no pierdas esa magia...

Para mi mucho, por eso no paro de hablar, no porqué esté loco si no porque es la ilusión de compartir y encima este disco que ha tardado aún más por la pandemia, pues más ilusión. Como tardo tanto en sacar disco, pues la parte buena es que cada uno me parece el primero. Esas canciones que tanto tiempo llevan en mi cabeza, pues por fin es la primera vez que las he compartido.

Entiendo que le das muchas vueltas a las canciones hasta saber que tienes el disco con tanto tiempo entre uno y otro...

Creo que en el fondo es la incapacidad mía de hacer más canciones, mis limitaciones propias cuentan (risas). Pero desde hace unos años he priorizado a mis hijos. Si yo me pongo a componer se me para el mundo y no hago nada más. No quiero hacer nada más, no se marcarme unos horarios. Si me decido a componer desaparece el mundo y estos años he querido priorizar a mis hijos y mi familia.

¿Y cómo surgió este ‘Cada vez cadáver’?

Es un juego de palabras con el que empecé hace muchos años y nunca pensé que sería ni una canción ni el título de un disco. Me empecé a tatuar esta banda, era una tontería que mía que no contaba a nadie. Pero en un momento malo de mi vida artística, de crisis de valores, si quería retirarme... Entonces me llegó un disco de Quique González (’Delantera Mítica) y escuché tres canciones y me voló la cabeza. ¡Qué maravilla! Y ese disco me salvó la puta vida y me volvió a conectar con la música. No hay nada que me transforme más que la música. Le escribí una carta de agradecimiento a Quique y ese carta se convirtió en la canción de ‘Cada vez cadáver’. Y a raíz de escribir eso escribí el disco.

Es el punto de partida que te removió por dentro...

Me removió Quique y yo le escribí una carta y dije no es una canción pero he vuelto a escribir. Llevaba cinco años sin querer coger un boli y todo surge con eso. Y por eso el disco se llama así, porque todo viene de la carta de Quique.

¡Qué bonito! Y eso también te habrá pasado al otro lado, que mucha gente se habrá acercado para decirte que una canción tuya le ha cambiado la vida.

Uno sabe de la importancia de las canciones, es precioso.

Y es que tus canciones son la banda sonora de la vida de muchos en este país, sin ir más lejos ‘Soldadito Marinero’.

(Risas) A veces hasta te alejas de eso. Mientras no te creas que eres la hostia, todo está bien. Yo muchas veces le doy el valor a las canciones y yo me las quito. Las canciones son mucho más importantes que los artistas. Las canciones viajan con la gente y les pasan cosas alrededor. Las hace grandes cada personas y cada familia. En el caso de ‘Soldadito Marinero’, ya lo perdí. Ya no e la referencia mía, cada día me llegan versiones. De México, cubanos, rocieros... (risas). Se te escapa de tus manos, tienes que dar gracias y alejarte porque ha conectado con tantas almas.

Volviendo al presente y a este ‘Cada vez cadáver’, tiene un sonido muy identificable de Fito & Fitipaldis pero también hay mucha diversidad.

Yo creo que hay muchísima, desde luego. No hay dos canciones iguales. Pero siempre tienes la voz propia, por eso luchams todos los artistas. Una banda que digas, escuché una canción y al minuto ya sabía que eráis vosotros. Mejor que eso no se puede. Ser irreconocible es horrible. Ser reconocible es una maravilla.

Antes me hablabas de esos juegos de palabras que tanto te gustan, yo escuchando el disco me he quedado con diferentes frases que te voy a ir diciendo para que me expliques... En la canción de ‘En el barro’ dices “todo se hizo tan grande y yo soy tan pequeño”.

Es una realidad. Yo me imagino que soy muy pequeño físicamente y todo se hace mucho más grande de lo que pensaste nunca. Y yo cada vez me siento más pequeño.

En ‘Quiero gritar’, he apuntado “hay sinvergüenzas con una estricta moral”. Cuando empezó la pandemia todos pensamos que esto nos iba a hacer mejores, ¿crees que es al revés y ahora hay más sinvergüenzas?

Está lleno. Han cambiado muchas cosas pero nada notable. Ha amplificado cosas, pero no ha cambiado tanto.

Está lleno de sinvergüenzas me dices, ¿dónde te has encontrado más en toda tu vida?

Están en toda la historia de la humanidad. Yo muchas veces digo que donde más cabrones conozco es en mi tierra pero claro es donde más tiempo paso (risas). Pero sin duda, donde más sinvergüenzas con estricta moral conozco es en la política y en la música también, claro.

La gira para 2022 pero habéis dicho que si no podéis salir con toda la normalidad de un concierto de antes de la pandemia, no vais a salir.

Eso no es un concierto. La gente sentada, con mascarillas... Quien diga que eso es un concierto es que no ha ido nunca a un concierto. Se han hecho muchas cosas porque la gente tiene mucha imaginación, pero a quien le gusta eso es que no ha ido a un puto concierto en su vida.