Marlon: “Queremos alejarnos de la imagen de chavalitos guapos con novias famosas y demostrar que lo importante es nuestra música”

De Gran Vía a Chamberí. O hasta donde ellos quieran. Adri, Juanin y Jorge, ellos son Marlon y vuelven por todo lo alto con su nuevo disco que ya nos ha robado el corazón. Con la ilusión de unos niños pequeños, como en la portada de su nuevo trabajo, y esa sonrisa que no se te borra de la cara cuando haces lo que más te gusta. Ellos hacen canciones, la música que les sale del corazón y la que les da la gana. Y ahora lo vuelven a demostrar. Bajo el sol de septiembre en “nuestro Madrid”, como dirían ellos, nos presentan su nuevo single ‘Chamberí' y su nuevo disco homónimo en la azotea del Hotel Hard Rock de Madrid.

Con las ideas muy claras y los pies en el suelo. Ellos piden dos deseos y nosotras adivinamos lo que ven. Más que un grupo de chicos guapos con novias famosas como los intentaban encasillar al principio. Tres chicos con talento y mucha música que regalar que siguen cumpliendo sueños a base de mucho curro y esfuerzo. Y ahora los siguen cumpliendo con su segundo trabajo de estudio tras la publicación de su debut Cosas que no se pagan con dinero en 2018, y a diferencia de ese primer álbum, ahora han querido hacer un trabajo mucho más personal con ese sonido ‘Marlon’ tan reconocible. Tanto es así, que lo han titulado de forma homónima: Marlon. Sueños cumplidos también con dos temas con los que colaboran con los ídolos de su infancia como David Summers o Dani Martín. ¿Quieres conocerlos mejor? No te pierdas nuestra entrevista con los chicos de Marlon.

¿Qué tal chicos? Por fin estáis aquí para presentar vuestro nuevo disco, después de un año de locos que nos ha frenado a todos.

¡Sí, estamos muy ilusionados! Vamos viendo la luz poco a poco. Toda la industria en general está empezando a ver la luz al final del túnel y nosotros ahora con este nuevo disco esperando poder hacer la gira que se merece y dar el espectáculo que creemos que se merecen nuestros seguidores. Que vuelva la normalidad, las salas llenas, la gente gritando y cantando y esperamos que así sea más pronto que tarde.

Ojalá sea así. ¿Y qué sensaciones tenéis después de tanto tiempo esperando para sacar este nuevo trabajo?

Sensaciones muy extrañas. Porque como dices, llevamos mucho tiempo con este disco en el cajón y llega un momento que piensas que nunca va a ver la luz y lo sigues escuchando y piensas que sensación dará a la gente. Y es ese miedo, ese misterio, ese nervio y esa ilusión de pensar como lo va a recibir la gente. ¿Les gustará, no les gustará? Cuando más escuchas tu los temas más te rayas en ese sentido. Piensas que igual ahí no hay nadie que lo quiera escuchar o que lo quiera comprar. Hemos sacado ‘Chamberí' y está habiendo mucho revuelo, así que estamos ilusionados.

Y hablando de ‘Chamberí', que por cierto ya os digo que estoy en bucle con ella, ¿por qué lo habéis elegido de single?

(Risas). ¡Joder, gracias! Pues es el último tema que grabamos, cuando ya en principio estaba cerrado el disco y fue una canción que desde el primer momento que la estuchamos sabíamos que iba a ser muy importante en este disco. Yo creo que es una canción que define muy bien lo que queremos expresar con este nuevo trabajo y que hay que elegir una... (risas). Y esta no enamoró desde el primer momento y creemos que la gente se puede sentir muy identificada con ella.

Es muy sonido ‘Marlon’, lo escuchas y no tienes ninguna duda que es un tema vuestro.

Sí, suena a ‘Marlón’, es lo que dices. Se nota que es de nuestra onda, un poco ‘Volveré' o temas de ese estilo. Mola. De momento las sensaciones que nos está dando la gente son muy buenas, la han recibido muy bien y yo creo que cuando hay una canción distinta se sabe. Y la gente lo está recibiendo así.

Decías antes Adri, que de tanto escuchar el disco ya dudabas si iba a gustar. ¿Sois de los que le habías puesto ya las canciones a vuestros amigos y familiares?

¡Por supuesto! Somos muy pesados en ese sentido. Siempre se las ponemos a nuestros amigos más cercanos, a nuestras parejas, un poco para probar. Pero a ellos les puede gustar una y a la gente luego no. Eso es lo bueno de la música, que siempre te sorprende. ‘Macarena’ salió sin ser single y se ha convertido en uno de los temas más importantes de ‘Marlon’. Eso también es lo bonito, sacar una canción pensando que no es la que más va a gustar y que luego lo pete. Y cuando piensas que una lo va a petar que no pase nada con ella.

Y volviendo al disco, de los diez temas que incluye, seis son nuevos.

Seis son totalmente nuevos. Ha sido un cambio a la hora de grabar el disco porque lo hemos grabado todos juntos, en directo y hemos cambiado el productor y todo. A nivel de sonido este disco tiene un salto increíble, nos gusta sacar un disco con novedades que la gente no haya escuchado. Son seis canciones que nos encantan y es difícil quedarnos con una. Cada una tiene su cosita, son distintas, pero todas son muy ‘Marlón’.

Aunque decís que es imposible quedaros con una, si hay alguien que aún no conoce a Marlon, ¿qué canción del nuevo disco le pondríais para descubriros?

‘Chamberí', por eso ha sido el single de lanzamiento porque es la esencia y el sonido que nos gusta. Como decías tu antes, es muy ‘Marlon’.

Y la colaboración con Dani Martín que nos llega en forma de esta maravilla de ‘Bajé la luna’, ¿cómo surgió?

¡La hostia! De una manera muy natural la verdad. Empezamos a quedar con Dani por amistad, comiendo, y estuvimos un tiempo viéndonos y de ahí le pasamos el disco y él escogió este tema. Lo grabamos en el estudio de su casa, fue precioso, luego nos fuimos a comer y nos emborrachamos. Lo típico, para nosotros es una ilusión tremenda porque siempre lo hemos escuchado desde pequeño y es un referente. Al igual que David. Son personas que han hecho que nosotros estemos aquí porque nos han dado esa ilusión por la música. Verte en el segundo disco con estos ídolos y ver una canción nuestra en su voz es alucinante.

Cada vez es más común que las colaboraciones las hagáis por amistad y ya no se lleva eso de hacerlas por intereses del mercado.

Nosotros solo queremos hacer eso. No queremos hacer colaboraciones con alguien que no conocemos o que no nos llena. No queremos hacer colaboraciones por intereses, vamos a hacer colaboraciones con gente que nos apetezca estar con ellas y que haya surgido. Es lo bonito de la música, que pase eso. No forzar las cosas porque uno tenga uno números. Nosotros hacemos la música de corazón y lo que nos da la gana hacer, realmente eso también es muy de Dani, hacer lo que le da la gana. Pero es eso, no nos importa lo que nos digan o ir a un sitio en concreto. No queremos ser nada, queremos hacer canciones y lo que nos salga.

Hablando de ilusión, la portada es muy especial, con vuestras fotografías de pequeños.

Lo que teníamos claro era que no queríamos salir con la típica foto posando porque no nos sentimos cómodos haciendo estas cosas y queríamos evitarlo (risas). Entonces, empezamos a pensar como tapar nuestras caras. Que saliera nuestro cuerpo de mayores pero que no salieran nuestras caras de ahora para no dar esa imagen que hasta ahora nos persiguió de chavalitos guapos, novias famosas, y decir tío aquí lo que hay música, son canciones. Por eso lo que hicimos fue poner nuestros cuerpos y habíamos pensando hasta tachar nuestras caras, pero al final decidimos poner nuestras fotos de pequeños. Para darle un punto más tierno. Que no dejan de ser esos tres niños que acabamos de sacar un disco nuevo. Por fuera no seremos igual, pero por dentro somos iguale y tenemos la misma ilusión que en la cara de la portada. Es una manera bonita de unir las dos cosas.

Decías ahora Adri, “queremos alejarnos de la imagen de chavalitos guapos con novias famosas”. Recuerdo un artículo, sería por 2016, que os molestó mucho y decía algo así como el grupo que se conoce más por sus novias que por su música. ¿Que le dirías ahora a los tres chico que en aquel momento les dolió tanto aquella noticia?

Yo creo que nada. Abrir los ojos y verlo. Desde aquel momento hasta ahora, esos tres chicos han luchado un montón y nos hemos comido un montón de barro que no sabe nadie para llegar hasta aquí. Así que no hace falta decir nada, ver los pasos que hemos dado, hasta donde hemos llegado y escuchar las canciones que estamos haciendo que cada vez creo que son más maduras y mucho más universales.

A parte de ese artículo, ¿hay alguna crítica que recordéis que os hiciera un daño especial?

De ese estilo había muchas. Pero llega un punto que te da igual, empiezas a crecer y te descojonas. Lo que te ayuda es a demostrar a querer seguir y decir os vamos a demostrar que no es esto. Y al final cuando lo consigues te sientes más especial o feliz. No es callar las bocas a la gente, tampoco es eso...

Pero sí que es callarlas...(risas)

Es demostrar que no eramos eso. Que somos un grupo de música que sale a tocar, a dejarse los dientes y que está todo el puto día en casa trabajando, intentando hacer la mejor canción, soñando infinito. Y que a nuestros conciertos la gente que va, y llena una sala, viene a escuchar nuestras canciones y no a vernos las caras. La gente canta y se sabe las canciones, la gente viene por ‘Marlon’.

Hablábamos al principio de la entrevista de este año duro, pero también ha sido muy especial para vosotros, por fin habéis sonado en la radio. Ya os habéis quitado esa espinita.

Un año difícil que parecía que no iba a pasar nada y la verdad es que nos han pasado muchas cosas buenas. Y si lo miramos por el lado positivo, va a ser un año del que nos vamos a estar nutriendo toda la vida porque ha sido difícil pero hemos sabido reinvertarnos. Podemos estar muy orgullosos.