Amiga, te van a empezar a gustar los DÍAS de LLUVIA cuando veas las nuevas botas ‘made in Spain’ de lana merina que repelen el agua

¿Qué más se puede pedir? Unas botas en tendencia, de lana merina, ‘made in Spain’ y encima que repelen el agua. Ya puede llover todo lo que quiera este otoño y este invierno, que a mí ya no me importa. Ya os hablabamos la semana pasada de Yuccs, la marca de calzado que ha enamorado a la Casa Real Española y que tiene lista de espera. Y ahora se han vuelto a superar. Fiel a sus principios de unir la tecnología más vanguardista junto al uso responsable de materiales naturales, Yuccs, la marca pionera de zapatillas sostenibles de lana merina en nuestro país, da un paso más en materia de innovación, presentando la primera bota fabricada con este material que repele el agua. Su diseño y características hacen de este nuevo modelo el calzado ideal para utilizar en invierno.

Merino Casual Boot. FOTO: Yuccs

Las primeras botas de Yuccs están fabricadas con el material insignia de la marca, la lana merina. Son suaves, flexibles, ultraligeras, cómodas y mantienen el pie calentito. Sus suelas están fabricadas con caña de azúcar y las plantillas interiores con aceite de ricino. En total, tres materiales naturales, sostenibles y ligeros, que dan como resultado una bota ultraligera que pesa solo 300gr. ¡Una fantasía!

Tras más de un año y medio de investigación y desarrollo y conscientes de las exigentes demandas de los consumidores, las Merino Casual Boot por fin han visto la luz. Su primer calzado estilo bota aúna los orígenes de la marca con la innovación de vanguardia dando como resultado una tecnología propia a la que han llamado WaterProtect-Merino™, consiguiendo un tejido natural que repele el agua y, a su vez, facilita la expulsión de la humedad. Además, protege de manchas como café, polvo o barro, sin afectar a su aspecto, tacto y color y facilita su limpieza y cuidados. Otra de sus innovaciones es la membrana impermeable situada en el interior que garantiza que el agua no traspase la zapatilla y a la vez, permita la transpiración. Para Pablo Mas, fundador y CEO de Yuccs, “este lanzamiento supone un gran hito para la marca reafirmando nuestra apuesta por la sostenibilidad y capitalizando el concepto de comodidad, calidad e innovación natural”.

Merino Casual Boot. FOTO: Yuccs

La firma mallorquina que vuelve a apostar por la sostenibilidad y la comodidad en este nuevo lanzamiento está disponible en una gama de cinco colores para mujer (beige, khaki, navy, carbón y chocolate) y de cuatro tonalidades para hombre (khaki, navy, carbón y chocolate). Al igual que el resto de sus modelos, esta colección se lanza de manera exclusiva desde su tienda online www.yuccs.com con una producción muy limitada siguiendo su premisa de no sobre producir para no generar stock.

Merino Casual Boot Mujer (115€)