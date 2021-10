Yuccs, la marca española que calza a la Casa Real, y que tiene lista de espera en sus zapatillas sostenibles

Aunque no lo sepas ya has visto estas zapatillas y has escuchado hablar de ellas. Son el objeto de deseo de muchos españoles y se han colado en el zapatero del Rey Felipe. La lana merina es un material único: extra fino, cien por cien natural, renovable, biodegradable, suave, transpirable, anti-bacteriana y con capacidad de auto-regular la temperatura. , etc. tras un año y medio de investigación y en colaboración con el Instituto Tecnológico AITEX, Pablo Mas -fundador de Yuccs-, desarrolló el tejido de lana merina, único en el mundo con el que hace las zapatillas que se puso el Rey Felipe VI el año pasado en Ibiza.

Unas zapatillas hechas artesanalmente, implicando a más de 150 familias españolas en su creación. Unas sneakers que defienden la durabilidad de un diseño que se produce de manera limitada y controlada para evitar desperdiciar recursos naturales y no generar stock. Se diseñan en Mallorca y se fabrican en Elche y durante la pandemia han crecido un 400%. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a Pablo Mas!

En Yuccs tenéis lista de espera para conseguir uno de vuestros pares de zapatillas, ¿cómo funciona?

Actualmente tenemos varios modelos que se encuentran en lista de espera. Esto se debe a los principios éticos y de sostenibilidad que venimos practicando desde el nacimiento de Yuccs. Para nosotros es fundamental poder ofrecer a los consumidores propuestas sostenibles que sean respetuosas con el medio ambiente y con las personas. Nuestras zapatillas, por su carácter artesanal y único, precisan para su fabricación una media de seis meses. Como nos guiamos por la filosofía de no sobreproducir ni malgastar recursos, en determinados momentos tenemos que esperar hasta la reposición.

Y entre vuestros clientes, también está la Casa Real, que por lo que he podido saber también se sumó a la lista de espera. ¿No?

Si, la Casa Real fue uno de los clientes que se sumó a la lista de espera y tuvo que aguardar un mes hasta recibir su pedido. El modelo Beige que calzó el Rey pertenece a la colección de colores clásicos, uno de los que más éxito tiene.

El Rey llevó unas de vuestras zapatillas el pasado verano en Ibiza, ¿cómo fue ese momento? ¿Se notó mucho en las ventas?

La verdad es que fue una grata sorpresa para nosotros. Sabíamos que Zarzuela había hecho un pedido de varios modelos de Yuccs, pero no sabíamos si tendríamos la posibilidad de ver a la familia real luciendo nuestras zapatillas. El mismo día del paseo de los Reyes por Ibiza, fue cuando descubrimos que llevaba nuestras zapatillas. Para nosotros es un hito muy importante y estamos muy agradecidos por la visibilidad y el apoyo que el Rey Felipe da a la moda española, con una apuesta clara por la sostenibilidad.

Una marca sostenible ‘made in Mallorca’. Para los que aún no os conocen, ¿cómo, cuándo, por qué y dónde surge Yuccs?

El inicio de esta historia surge a raíz de nuestro amor por la naturaleza y de nuestro firme compromiso con el medio ambiente. Trabajé durante años en el sector del calzado y consciente de las pocas alternativas sostenibles en este mercado, decidí lanzarme a emprender. Como marca, Yuccs nace en 2017, tras un profundo trabajo de investigación de materiales y procesos de producción. Junto al Instituto Tecnológico Textil AITEX desarrollamos un tejido único y exclusivo a partir de la más fina lana merina que es nuestra materia prima principal y nuestro sello de identidad. Tras varios prototipos dimos con una zapatilla única, que lanzamos al mercado a finales de 2018. Estamos en constante evolución para ofrecer productos cómodos, de calidad y a un justo precio con prácticas cada vez más sostenibles.

Os definís como la marca de zapatillas más cómoda del mundo.

No lo decimos nosotros, si no los miles de clientes que ya han probado nuestras zapatillas, ellos son los que las han bautizado como “las zapatillas más cómodas del mundo”. La clave está en los materiales naturales como la lana merina, el material más suave y flexible del mundo con la capacidad de autorregular la temperatura, el bambú, un tejido altamente transpirable o las suelas fabricadas a partir de la caña de azúcar, resistentes y ultraligeras.

Un personaje público, que aún no haya lucido vuestras zapatillas y que os encantaría verlas con ellas puestas.

Nos encantaría ver con nuestras zapatillas a Rafa Nadal por los valores de compromiso, trabajo y esfuerzo que transmite. Encaja a la perfección con la filosofía de Yuccs y, además, es originario de Mallorca, como nosotros.