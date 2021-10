‘MON AMOUR je t’aime’ es lo que sentimos nosotras por estas PRENDAS de la nueva colección de LUCÍA BE que nos gustan más que un croissant en París

‘Mon amour je t’aime’, es lo que he sentido al ver la nueva colección de Lucía Be y también el temazo que no deja de sonar en mi cabecita. ¿Alguien más igual? La esencia de Lucía Be y el glamour parisino, unidos para crear su nueva colección de otoño. Clásicos de la marca pero con un toque afrancesado que te harán gritar “OUI! Oui á tout!”. La sudadera Mon Amour, camisetas Croissant, Baila y Lady Friday, un paso más que damos en el camino hacia la sostenibilidad. Estas prendas están fabricadas en algodón 100% orgánico, productos de calidad y dentro de los que se está muy, pero que muy bien.

¡Aquí te dejamos nuestros primeros flechazos!

Camiseta croissant. FOTO: Lucia Be

Jersey oui. FOTO: @luciabe

Boina oui. FOTO: Lucia be

Sudadera Mon Amour (39,95 €)