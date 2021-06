Ay amiga, tengas pueblo o no, te van a entrar GANAZAS MÁXIMAS de verano (y de disfrute) después de ver la nueva colección de Lucía Be

Aunque la semana se te esté haciendo más larga que un día sin pan, que dirían nuestras abuelas, cuando veas la nueva colección de Lucía Be se te van a pasar los siete males y solo vas a tener ganas máximas de que llegue el verano y de irte año pueblo (aunque no tengas). Con todo ese ‘joie de vivre’ que proclaman nuestras chicas favoritas de Lucía Be, con todo ese amor desde el pueblo y ese ‘calma nena’ que tanta falta nos hace este año. Y ya se imaginan la historia,... recordar que aunque no vaya a ser el verano de nuestras vidas, siempre podemos ver el lado bueno y el pueblo es el mejor lugar para soñar.

Porque si hay algo que saben hacer las chicas de Lucía Be, es aprender a sacar la parte positiva de todo lo malo que pueda pasar, sacarnos ese sonrisa e inspirarnos a diario para ser esas mujeres que queremos ser. Empoderadas, valientes, amando nuestras imperfecciones y sintiéndonos las más guapas de nuestro pueblo y de Madrid entero.

¿Nuestros favoritos de la colección de verano? ¡Difícil elegir!

BAÑADOR JOIE DE VIVRE (64,95 €)

Nueva colección Lucía Be.

CAMISETA MI PUEBLO (29,95 €)

Camiseta 'mi pueblo'.

CAMISETA CALMA NENA (29,95 €)