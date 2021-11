DANI BOTILLO: “No puedo permitirme el lujo de creerme lo que no soy, mi madre siempre me dice que cabeza fría y los pies en el suelo”

La suerte sonríe a los valientes. O como dirían en el sur, a los que son unos ‘echaos pa’lante’. Y él lo es. Dani Botillo es un cantante, músico y compositor versátil y multidisciplinar de Huelva, de tan solo 22 añitos, pero con una proyección musical interminable en España. De emocionar a Antonio Orozco en un directo de Instagram durante el confinamiento a sacar su propio EP con cuatro temas propios y su primer concierto en Madrid esta noche.

Su cover del popular tema “Despacito”, de Luis Fonsi, superó en menos de 48 horas el millón de reproducciones. Y este fue el detonante que impulsó a Dani a intentar hacer de la música su trabajo, y de ahí al directo de Instagram con Orozco que sirvió para finalmente profesionalizar su carrera. “La realidad es que fue mi madre quien mandó mi vídeo con la cover de ‘Prisión Esperanza’ y cuando me dijeron que me cogían no podía creérmelo. Al cantar la canción en el directo, Antonio se emocionó mucho y todos los medios hicieron eco de ello. Al día siguiente vi que hasta Manuel Carrasco había comentado el vídeo...”.

Y esa misma madre es la que ahora le mantiene la cabeza fría y los pies en el suelo en esta vorágine que está viviendo. La locura de la industria musical y la noria de la fama. Sencillo, humilde, con el brillo de un rookie en los ojos y la sonrisa eterna de la pasión por la música. ¡No te pierdas nuestra entrevista para conocer mucho más de Dani Botillo!

¿Qué tal Dani, cómo estás? Primer concierto esta noche en Madrid.

Pues muy emocionado, la verdad y disfrutando mucho estas oportunidades que se me están brindando.

Conciertos y también la promoción con los medios. ¿Cómo estás llevando estas primeras vez?

Pues la verdad es que muy bien, no es algo que me cueste trabajo, ni que se me de mal, estoy a gusto haciendo las entrevistas...

No te damos miedo, de momento...

(Risas) ¡Qué va!

Y para quien no te conozca aún, ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Dani Botillo?

Creo que la mejor carta de presentación para conocer a Dani Botillo es el EP. Porque son cuatro canciones que me representan perfectamente.

Tu último año podríamos resumirlo en pasar de emocionar a Antonio Orozco en su directo de Instagram a sacar tu primer EP. ¿No da vértigo?

La verdad es que es un poco locura (risas), pero se han dado las cosas así. Se me ha dado la oportunidad este verano de abrir conciertos con artistazos, el EP, ahora la promo y los conciertos...¡Si me lo dicen el día del directo de Instagram con Antonio Orozco no me lo hubiera creído! Pero ahí estamos.

Y si no me equivoco, le mandaste el mail a Antonio, pero también se lo mando tu madre. Y fue el de tu madre el que abrieron...

¡Efectivamente!

Es que quién te va a vender mejor que una madre...

(Risas) Sí, yo no se que puso. Se tenía que mandar un cover, pero no se si puso algo más...

Como decías, este verano has tenido la oportunidad de abrir conciertos de grandes artistas como el mismo Antonio Orozco, India Martínez, Antonio José o Camilo.

¡Sí! La verdad es que ha sido un sueño. He estado con lo mejor de la música este verano, además hice un dúo con Antonio Orozco. Ha sido un máster brutal, no solo poder actuar, si no todo el trabajo que hay detrás de un concierto y de lo que se mueve. Muchas veces nos pensamos que ha cierto nivel todo es perfección y no es así. Es bonito ver las luces y las sombras y todo el trabajo que hay detrás.

Antes del directo de Instagram con Orozco, ya llevabas tiempo revolucionando las redes sociales, sobre todo con aquel cover de ‘Despacito’ que en 48 horas tuviste más de 1 millón de visitas. ¡Casi nada!

Sí, ese es el primer momento que a mi me hace empezar a plantearme la música a un nivel más profesional y después de lo de Orozco es cuando ya lo profesionalizamos todo lo que ya habíamos pensando. Antes era un hobbie.

Una pasión que has llevado desde muy pequeño, porque he leído que con 4 añitos ya empezaste a tocar instrumentos...

Yo siempre digo que soy más músico que cantante. Primero toqué la flauta y el tamboril, y después de ahí ya guitarra, piano...

¡Lo que te pongan delante, vamos!

Exacto, lo que se me pone en la cabeza.

¿Pero esta pasión te viene de familia?

¡Qué va! (risas) En mi casa el oído no saben ni que es... Es muy curioso mi caso porque no me viene de herencia.

Pues si que es curioso, sí. Y para el concierto de esta noche en Madrid, ¿qué tienes preparado?

Pues vengo con mucha ilusión porque es el primer concierto que se supone que la gente ya viene por mi y ya me conoce. Y ya se sabe algunas canciones mías. Estoy muy emocionado.

Y ese duende que tu tienes, esa magia y esa emoción que ya tocó la fibra a Orozco...

Todo el mundo en esta vida tiene el don para algo y yo he tenido la suerte de descubrir que mi pasión en la música. Por eso no me resulta complicado sentir la música y transmitirlo, porque me lo paso bien con ello. No quiero decir que por ser mi don tengo que dejar de trabajar. Todo lo contrario. Hay tanta gente luchando por ello que tienes que trabajar, diferenciarte...Y llevo tiempo luchando por ello, y si estás ahí un día la suerte aparece y te llega.

En otra entrevista me decían el otro día que la suerte se trabaja, y tu te la llevas trabajando desde muy pequeño.

Hay una cita que dice que la inspiración llega, pero debe encontrarte trabajando. Yo creo que he tenido suerte, pero que no ha sido casual, si no causal.

Como diría la canción de tu cover, ‘pasito a pasito’ o ‘partido a partido’ como diría Simeone.

Exacto, vamos poco a poco pero sobre seguro.

Y tener un buen entorno, una familia que te mantenga los pies en el suelo.

Yo he tenido la suerte de venir de una familia muy humilde y de trabajar con una compañía que está acostumbrada a trabajar con los mejores y siempre tiene a alguien que ponerme por encima. No me puedo permitirme el lujo de creerme lo que no soy, porque tengo muy presente que no lo soy. Es una suerte también eso. Siempre se dice que uno no va a cambiar, pero es mentira, la fama siempre te puede afectar. Pero tener eso ahí, es una suerte.

Tu madre fue quién mandó el mail que abrió Antonio Orozco para meterte en su directo de Instagram. ¿Cuál es el consejo que más te ha repetido ella?

Mi madre no es de dar muchos consejos, pero sencillamente me dice que mantenga los pies en el suelo y que no me olvide de que hay que ganarse la vida.