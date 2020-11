Antonio Orozco: “Si todos los políticos quieren tener la razón, el problema es que cada vez está más lejos la solución”

Vivir es la mejor manera de no morir. Vivir el presente, sentirlo y soñarlo con los ojos abiertos. Vivir para escribir y hacer sentirlo es sus canciones. Y eso es lo que pasa con este nuevo disco de Antonio Orozco, que nos hace sentir vivos, coger aire, respirar y levantar el vuelo en el momento que más lo necesitamos. Nos hemos caído, pero nos levantaremos más fuertes. Y en eso Antonio nos llevaba ventaja. En los últimos cinco años Antonio Orozco (Hospitalet de Llobregat, 1972) ha perdido a tres de las personas más importantes de su vida: su productor, la madre de su hijo y su mejor amigo. Orozco no había publicado ningún disco desde que la vida le puso al límite. Y ahora que todos estamos al límite, él nos ayuda a levantar el vuelo con su música. Reconoce que han sido años de buscarse, encontrarse y empezar de nuevo. Y así llega a nosotros este octavo álbum, ‘Aviónica’, un regalo en forma de bálsamo musical.

Primero de todo, felicidades por este viaje de sentimientos en forma de disco que nos has regalado...

¡Muchas gracias! Además hoy es un día muy especial porque me acaban de comunicar que somos número 1 en la lista de ventas...Me acaba de llegar el mensaje y estoy muy emocionado. Solo puedo dar las gracias, después de tantos años y tantos discos. Estoy muy emocionado, mi primer álbum en 1999 y hoy presento mi octavo disco... Es súper emocionante.

Pues entonces felicidades por partida doble y hablando de emociones... En estos meses de incertidumbre, ¿os habéis planteado no sacar el disco o retrasar su salida?

Muchas dudas, en todos los sentidos. De lo que no había duda es que ahora es cuando más falta hace la música y como titiriteros que somos, hoy más que nunca hace falta nuestra música. Ha sido un bálsamo para bien a través de la historia y ahora que estamos viviendo la crisis más complicada de la época moderna, seguramente, es un bálsamo. Y ahí no dudé, porque hay que estar a la altura. Tenemos una gira a la venta y estoy abrumado por el recibimiento de la gente.

Puede ser que ahora me digas que estoy loca...Pero escuchando y analizando ‘Aviónica’ me da la sensación que nos llevas ventaja a la mayoría y vas un paso por delante, me explico. En este 2020 muchos hemos sentido lo que es caer y tener que volver a levantar el vuelo, tu a lo mejor eso ya lo habías sentido antes y por eso nos está llegando tanto este disco en este momento...

No sé que contestarte, porque tú has preguntado y has respondido a la vez. Me quedo con una frase que decía Benedetti, “como me gusta la gente que dice que va a hacer algo y sencillamente lo hace”. Yo hace unos tres o cuatro años pasé por unos momentos muy complicados en mi vida que seguramente a todos nos va a pasar alguna vez, espero que a mi no me vuelva a tocar. En esa forma de buscar, porque yo también andaba perdido, apareció este ‘Aviónica’. La mayoría de estas canciones son canciones que invitan a volver a empezar, claro que yo no sabía que libamos a vivir esta tragedia global. Será casual o causal, pero ‘Aviónica’ en estos momentos está siendo bálsamo para mucha gente, porque es verdad que es un disco para remontar y en mi opinión cumple tres grandes parámetros: es un álbum que marca que este es el mejor momento para perdonar, para volver a empezar y que las personas que lo escuchan están encontrando un trocito de su realidad en cada verso.

Si en estos cinco años te dicen que tendrías que lanzar ‘Aviónica’ en medio de una pandemia mundial...

Sin duda hubiera aceptado. Durante la época más dura del confinamiento yo viví una experiencia vital alucinante, y tengo que decir que el confinamiento ha sido una época de aprendizaje brutal, de aprender a estar con mi hijo, de ser mejor padre y principalmente de aprender a pensar más en los demás. Estábamos más lejos, pero nos puso mucho más cerca que nunca antes.

Hablando del confinamiento, hace siete meses cuando conversábamos a través del directo de Instagram confinados aún, nos decías que cuando pasará todo esto lo echaríamos de menos...

Todos los padres que tengan esa conexión con su hijo me entenderán, mi hijo ya está en el colegio y nunca antes podríamos haber estado tanto tiempo con ellos. Te lo explico así para que entiendas que siempre dentro de lo más malo, siempre, hay algo bueno. Hoy mucha gente estará leyendo esta entrevista y dirá que fácil que lo diga Antonio desde su posición, pero mi posición es muy difícil. Hace 14 meses que no me subo a un escenario, complicada como la del todo el mundo, lo que pasa es que como tu me decías antes, yo ya he pasado por situaciones muy complicadas. Siempre trato de sacar lo mejor de las situaciones, soy más feliz así.

Y hablando de vivir el presente al máximo y de que no somos dueños de nuestro destino, ‘La Nana del Camino’...

Es un proyecto con Dani Rovira, un canto a la vida y la ‘Nana del Camino’ además es una canción que todas las personas que han comprado ‘Aviónica’, sin saberlo, han participado activamente con Sant Joan de Déu porque todo los derechos de esta canción serán donados al hospital infantil. Tenemos que ser muy conscientes de que el presente es muy presente. No sé si te ha pasado durante estos meses, yo creo que si te habrá pasado, hay mucha gente que quiere hacer ver que este presente no existe. ¿Qué haremos el verano que viene si esta pandemia ya ha pasado? Todavía hay gente que sigue hablando de lo que hará en el futuro, el futuro no está, es más el presente que estamos dejando de vivir. Hay que asumir el presente que nos ha tocado vivir y vivirlo.

‘Entre sobras y sobras me faltas’, es magia. ¿Estamos ante uno de los temas de tu carrera?

Me emocionas. ¿En serio piensas eso?

Sí, creo que es una de esas canciones por las que se te recordará dentro de 10 años...

Yo tengo la sensación que está pasando algo súper importante, no sabría describirlo. Me siento muy afortunado de estarlo viviendo en primer persona. Otras veces que he tenido canciones muy importantes y que han sido éxitos, yo no estaba tan presente para vivirlo. Que haya profesionales como tú que me lo digan me hacen caer en la cuenta que algo está pasando, pero estaría mal que lo dijera yo...Pero si me lo dices tú me ayuda.

(Risas) ¡Me alegro! En ‘Si quieres hablamos’, una reflexión sobre la crítica en nuestras sociedad. ¿Recuerdas alguna crítica en estos años que te doliera mucho?

Sí, fue un periodista catalán y además fue una crítica durísima. A mi me han hecho críticas muy duras pero esta me dolió mucho. Y curiosamente tuve la oportunidad de estar con él hace poco y hablar de este tema...

¿Y te pidió perdón?

No, pero como te decía creo que es un gran momento para olvidar y perdonar. Si uno quiere volver a empezar tiene que soltar lastra en todos los aspectos.

Uno de tus mensajes más virales de esta temporada de ‘La Voz’ ha sido: “si haces lo que los demás quieren, es imposible que alcances lo que está dentro de tu corazón”.

Exacto. Si tú eres todo lo que los demás quieren que seas nunca serás tu mismo.

¿Te ha pasado alguna vez?

Sí, claro. Cuando empiezas en la música, en la industria, aunque yo soy muy afortunado en Universal, recuerdos mis principios. Fue muy difícil encontrarme, no sabía ni quién era ni a dónde iba. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe. Yo siempre a los chavales les digo que el consejo es que no escuchen ningún consejo.

En tu visita a ‘El Hormiguero’ hace unas semanas dijiste: “o lo hacemos juntos o no lo conseguiremos”. Cuando hablábamos contigo en el directo de Instagram en abril me dijiste que era la vez que veías que en España estábamos más unidos. ¿Lo sigues pensando?

Sí, en España claramente hemos destacado por la humanidad. Estamos más cerco que nunca, yo no sabía cómo se llamaban mis vecinos o si eran enfermeros o médicos, ahora sí. A pesar de que algunos aún se empeñan en separarnos obviamente. Aquí hay una historia de la que me gustaría hablar, la conciencia paralela. Hablando de los políticos, es imposible que todos puedan tener la razón, si todos quieren tener la razón el problema es que cada vez está más lejos la solución. En estos momentos el ‘yoismo’ no es el camino, el camino estar juntos porque será la única manera de salir adelante.