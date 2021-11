NURIA ROCA vuelve a demostrar que es la jefaza de las camisas blancas con esta de UTERQÜE que es moda con vaqueros y el cinturón más tendencia

Así es fácil enamorarse de los looks de Nuria Roca. Ellas es la única capaz de convertir un estilismo de lo más básico, en un estilismo de diez. Y esta vez dejando atrás sus looks más extravagantes y coloridos. Solo ha necesitado una camisa blanca, un vaquero y un cinturón con hebilla grande tan en tendencia para maravillarnos un jueves más en su aparición en ‘El Hormiguero’. ¿El look de Tamara Falcó o el de Nuria Roca? A nosotras nos es imposible decidir cuál nos gusta más.

La camisa con cuello bob de Nuria Roca es de Uterqüe, confeccionada en un tejido de popelín de alta calidad con cuello bobo con volante y abertura mediante tapeta frontal. Manga abullonada y cinturilla ajustada con detalle de botón joya.

Nuria Roca la ha combinado con unos vaqueros Levi’s y un cinturón de ante con hebilla plata de Michonet, sí, la misma marca que estrenó la Reina Letizia está semana con un vestido que nos ha enamorado a todas.

Camisa blanca cuello bob (89€)

Camisa cuello. FOTO: Uterqüe

Cinturón beige (69€)