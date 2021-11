TAMARA FALCÓ tiene claro que para ser la mejor vestida de Madrid solo necesita esta chaqueta ‘made in Spain’ que eleva looks

Los jueves por la noche se han convertido en uno de nuestros momentos favoritos de la semana y no para salir de fiesta, si no para ver el lookazo que se marca en ‘El Hormiguero’ Tamara Falcó de la mano de la estilista del programa Montse Nieto. Y no hay semana que nos dejen de maravillar y crear necesidades para nuestros armarios. Además, siempre apostando por las marcas ‘made in Spain’ que es algo que nos gusta doblemente.

Chaqueta, firma española... ¿Sabes de quién estamos hablando? Sí, no podía ser otra que The Extreme Collection, la marca que ha enamorado ya a hace años a Paula Echevarría y también ha creado varias colecciones con ellos. Como esta temporada lo ha hecho Nieves Álvarez.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. FOTO: @demolina

¿Lo que más nos gusta del estilismo de Tamara Falcó? Ese binomio fucsia/negro que es perfecto para cualquier hora del día y cualquier evento en los próximos meses.

Una chaqueta que Tamara Falcó ha combinado con un top negro de Zara, pantalones también en negro de SOS Jeans, Sandalias negras de Mascaró y su colección de joyas para Tous. ¡Así nada puede salir mal!

BLAZER FUCSIA DE DOS BOTONES PALERMO (380€)