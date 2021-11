Así debes aplicar los tres mejores sérums que toda mujer tiene que tener en su neceser a cualquier edad

Tener un sérum en el neceser, equivale a la mejor crema hidratante del mercado. Si hace un par de años, el concepto de sérum era desconocido y no sabíamos cómo se tenía que aplicar en la piel, ahora todas somos grandes expertas. No obstante, cada día están lanzando las marcas nuevos productos de sérum y muchas veces no sabes cuál es el mejor o qué nutrientes tienen, en otras palabras, hay sobreinformación. Si quieres conseguir una piel sana a cualquier edad, tienes que leer muy bien el etiquetado.

La mejor fuente de información en relación con qué sérum es el mejor o cuáles son los efectos que genera, está entre las expertas de belleza de las redes sociales. Tanto en Youtube, Instagram o TikTok podrás localizar la respuesta a todas tus dudas sobre los nuevos sérums. Eso sí, te advertimos que en esta ocasión no tendrás que elegir entre miles de opciones, solamente hay tres y son las mejores de este 2021.

Anna Sarelly, experta en maquillaje y tratamientos de cosmética es una buena maestra para iniciarse en el mundo de la belleza. En todos sus vídeos hay trucos muy útiles, para el día a día de mujeres reales.

Después de conocer dónde tienes que acudir para conocer los mejores trucos de belleza, ahora es el momento de saber qué tres sérums y cómo tienes que usarlos. Presta atención a la siguiente lista.

SÉRUM FACIAL CON VITAMINA C (300€)

Sérum con escualano, vitamina C y hialuronato de sodio. FOTO: Abanuc

Este sérum es el definitivo. Mediante su formulación vegana, este producto consigue una piel brillante y sana. No solamente tiene propiedades antiedad, sino ingredientes que añaden al momento una hidratación real. ¿Cómo tienes que usar este sérum? Tal y como afirma la marca, se tiene que extender por el rostro, cuello y el escote con movimiento amplios y ascendentes. Siempre tiene que estar la piel limpia y seca.

SÉRUM CON SÉPICALM (62,86 €)

Sérum facial para reactivar la luminosidad natural de la piel. FOTO: LPG

Si hay un sérum que consigue energía y luz en la piel, dando igual la edad de la mujer, tienes que emplear el sérum de LPG. Gracias a las manchas pigmentarias, la unificación del tono del cutis es real. Este producto contiene una alta concentración de vitamina C. No tengas dudas de utilizar este producto, para conseguir aumentar el ácido hialurónico y reforzar la firmeza de la piel.

SÉRUM ANTIMANCHAS INTENSIVO (23,95 €)

Sérum con textura de gel crema suave. FOTO: Bioderma

¿Un sérum que hidrata y dura 8 horas su efecto? Es una realidad y proviene de la firma Bioderma. Vitamina C estable, vitamina E, ácido salicílico, ácido glicólico, glabridina o ácido azelaico son algunos de los ingredientes de este cosmético. Mediante el uso de cinco gotas cada noche, tanto en la cara, cuello y escote, lograrás acelerar la eliminación de células que se quedan en la superficie de la piel.