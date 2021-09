Cómo prevenir las primeras arrugas con los nuevos sérums con vitamina C de Sephora

Evitar el envejecimiento de la piel cada día es más sencillo, eso sí, usando productos destinados para las pieles maduras. La rutina de belleza cambia y no podrás usar esas cremas hidratantes sin ácido hialurónico. Como en la moda, las marcas de belleza han lanzado sus nuevos cosméticos y por lo tanto, hay que fichar cuáles son mejores para prevenir y combatir mejor las primeras y temidas arrugas. Los nuevos sérums con vitamina C de Sephora son los cosméticos que tienes que tener ya en el neceser. Si quieres tener una piel tan estupenda como la de Sarah Jessica Parker o Vicky Martín Berrocal, no dudes en poner en práctica nuevas formas de cuidado de la piel con los mejores sérums. Todos tienen una característica en común: son para pieles maduras.

Por muy poco precio, cuidarás tu piel y harás una prevención desde muy pronto de las arrugas o las primeras líneas de expresión. Aunque tengas los mejores productos, no puedes olvidar una serie de rutinas como no abusar del sol, utilizar siempre tónico después de desmaquillarte o un buen bálsamo para hidratar los labios. Pequeños gestos pueden frenar el envejecimiento y conseguir que la piel esté más tersa. Todas las celebrities tienen su sérum estrella y por lo tanto, tú también tienes que tener una clave para las necesidades de tu piel.

¿Cómo consigue Vicky Martín Berrocal tener esta piel? Muy fácil, la diseñadora y empresaria tiene un buen sérum que usa todas las mañanas e incluso por la noche. Así consigue una piel brillante y sedosa, sin tener que usar ningún filtro de Instagram.

Por cierto, al igual que añades la vitamina C con el sérum, también tienes que incorporar este nutriente en la alimentación. De esta manera, la vitamina C llega por partida doble y de una forma más eficaz. ¿Qué contiene vitamina C? Frutas cítricas, kiwi, brócoli o pimiento rojo.

¿Cuáles son mejores sérums con vitamina C de Sephora?

Entrar en septiembre significa dos cosas: volver a la rutina y el lanzamiento de nuevos cosméticos. Para prevenir una piel de arrugas o líneas de expresión, solamente tienes que usar un sérum con vitamina C. ¿Qué sérum es el mejor? Todo aquel que esté indicado para tus necesidades faciales. Antes de comprar cualquier cosmético, consulta con un experto y que te aconseje.

SÉRUM ILUMINADOR (19,99 €)

Sérum con vitamina C e iluminador. FOTO: Sephora

SÉRUM CON CAFEÍNA (6,99 €)

Sérum para el contorno de ojos. FOTO: Sephora

SÉRUM CON MICROCÁPSULAS DE JUVENTUD (59,99 €)

Sérum con ácido hialurónico. FOTO: Sephora

SÉRUM Y TÓNICO (24,99 €)