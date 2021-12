El pantalón de pana con efecto campana de Sara Baceiredo confirma que es el más favorecedor y la alternativa al vaquero

Cansada de llevar los mismos pantalones y no conocer otro tipo de tejidos, para un cambio de look. Sara Baceiredo ha apostado por la pana, un material que da un poco de miedo a la hora de combinar, pero si sigues el ejemplo de la influencer no tendrás problemas. Las tendencias de los sesenta están dejando grandes momentos en la moda, y uno de estos es la vuelta de la pana a las calles. No sólo está en el armario de las mujeres más bohemias como Sara Carbonero, ya que Lucía Barcena ha enseñado cómo queda de bien con una boina al estilo francés y un suéter de cuello alto. Este último conjunto nos recuerda un poco a la protagonista de Emily in Paris.

Si te apetece un cambio y quieres empezar por tus pantalones, no pierdas el tiempo y consigue los pantalones de Sara Baceiredo. Ella escogió la firma Thrills, sin embargo, si quieres buscar en tus marcas de confianza tendrás miles de opciones.

Sara Baceiredo con un outfit muy de los sesenta. FOTO: @sarabace

No podemos negar que el pantalón es una compra segura. Podrás usar unas sneakers, unos botines o unos mocasines. La pana tiene un factor que nos encanta: una gran versatilidad.

BILLIE CORD PANT - WASHED TAN (114,87€)

Pantalón de algodón orgánico. FOTO: Thrills