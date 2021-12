Los pantalones anchos de cuadros son la prenda que llevan todas las estilistas de moda

Nada mejor como darse una vuelta por la multitud de cuentas de Instagram que han hecho del famoso street style su leitmotiv. Pero no nos referimos a esas cuentas que llenan sus post con las influencers más famosas de la red social, si no aquellas que parecen haber tomado el relevo a los famosos fotógrafos derivados en blogueros y muchos hoy casi olvidados, como Scott Schuman o Tommy Ton, y que no se limitan solo a inmortalizar a las musas de la calle a la entrada a los desfiles, si no que buscan en su día a día a las mujeres mejor vestidas de las capitales de la moda.

Es gracias a este tipo de cuentas que podemos encontrar a mujeres anónimas, discretas y estilosas para aprender cómo se lucen las tendencias mucho más allá de la pantalla. Y aunque muchas de ellas se dedican a la moda de manera profesional, lo hacen detrás de los focos, lo que les hace lucir looks profesionales y cómodos pero a la vez de plena actualidad y especiales, enseñándonos combinaciones o a veces simplemente trucos de estilismo con los que lucir perfectas con un solo gesto.

Fueron ellas las que nos enseñaron cosas como que un sencillo cinturón es capaz de subir de nivel hasta la blazer más sencilla. O que los trajes sastre pueden lucir igual de elegantes con tacones como con deportivas. Como ejemplo la última prenda que se ha hecho viral entre estas expertas: el pantalón de cuadros. Se lleva ancho tipo palazzo, de cintura alta y en colores más bien invernales, como el rojo, el verde, el gris o el azul, aunque algunas se atreven con tonos un poco más claros como el beige.

Los print tradicionales de esta época del año también se alían para formar esta prenda, como el Príncipe de Gales, el tartán o incluso la pata de gallo, dando como resultado pantalones nada tradicionales que son perfectos tanto para ir a trabajar como para un evento más formal, y que se combinan con jerséis finos de punto de cuello vuelto, camisas blancas o incluso en forma de traje con americanas a juego.

Pantalón masculino de cuadros, de Zara (29,95 euros)

Pantalón masculino de cuadros, de Zara FOTO: Zara Pantalón masculino de cuadros, de Zara

Pantalón tiro alto cinturón, de Mango (39,99 euros)

Pantalón tiro alto cinturón, de Mango FOTO: Mango Pantalón tiro alto cinturón, de Mango

Pantalón con estampado de cuadros negros de tiro alto, de The IQ Collection (95 euros)

Pantalón con estampado de cuadros negros de tiro alto, de The IQ Collection FOTO: The IQ Collection Pantalón con estampado de cuadros negros de tiro alto, de The IQ Collection

Pantalón de cuadros escoceses, de María de la Orden (140 euros)

Pantalón de cuadros escoceses, de María de la Orden FOTO: María de la Orden Pantalón de cuadros escoceses, de María de la Orden

Pantalones de cuadros con bolsillos, de La Veste (150 euros)