Si NURIA ROCA dice que en invierno los trajes se llevan con chaleco, nosotras solo podemos copiarla para los próximos meses

Cuando llega el frío ese ese momento de decidir como llevamos los trajes para no morir de frío. ¿Con abrigo? Pues Nuria Roca dice que se llevan con chaleco oversize de paño por encima y no nos puede parecer más ideal esta opción. Y es que Nuria Roca ha empezado el lunes muy pronto, viajando en tren, pero por muy pronto que se haya despertado no ha perdido el estilazo que la caracteriza y nos ha dejado esta inspiración perfecta para llevar traje en invierno.

Nuria Roca ha combinado un traje de cuadros ‘oversize’ con un jersey negro debajo, chaleco negro y Converse blancas. Sí, amigas, las hay que nacen con estilo y la presentadora valenciana es una de ellas.