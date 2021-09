Chaleco y pantalón sastre, el combo que van a llevar las mujeres más estilos antes de que llegue el frío

Aunque no lo parezca, la vuelta al trabajo y a la rutina también puede tener sus cosas buenas. Y una de esas especialmente es el cambio de ropa, estrenar ropa nueva o incluso el outfit para ir a la oficina. Aunque te suene raro, lo cierto es que la ropa para trabajar ya no es sinónimo de prendas aburridas y sin forma que favorecen poco y animan menos. Y es que el mundo de la moda hace tiempo que se dio cuenta que este tipo de ropa es una de las que más usamos durante todo el año, si no la que más, y hay que inventar nuevos códigos para dar opciones a las mujeres con las que innovar y expresar también su personalidad.

A esto ha contribuido también y en gran parte lo que muchos llaman como el asalto al armario masculino, algo que aunque pueda parecernos tiene poco de nuevo. En la década de los 70, el propio diseñador francés Yves Saint Laurent ya se fijó en el potencial de vestir a las mujeres con ropa tradicionalmente considerada de hombre, e hizo del esmoquin todo un signo de feminidad y elegancia. Desde entonces, este transvase de prendas entre géneros ha sido una constante, aunque quizás nunca tan evidente como en esta época.

Las tendencias puestas fuertemente por la sastrería, y los expertos saben que no la hay mejor que la tradicional masculino, pues llevan años especializados en el tema, esto es en el corte, en los patrones y hasta en las telas. Y ya en la pasada primavera pudimos ver algunos destellos de esto, como los dos piezas compuestos por chalecos largos y bermudas más bien oversize.

Los conjuntos de chaleco entallado y pantalón sastre son la apuesta de estilo de las expertas en moda FOTO: zara Los conjuntos de chaleco entallado y pantalón sastre son la apuesta de estilo de las expertas en moda

Pues para las amantes de este combo ahora llega la versión otoñal en forma de chalecos cortos y ajustados, o sastre, y pantalones de traje. Si durante los meses de calor la apuesta era por el color, ahora las marcas tiran más hacia tonos neutros o naturales, que pueden incluir americana a juego o lucirlo solo, combinándolo con gabardinas, bikers de cuero o chaquetas de tweed. Pero no solo sirven para ir al trabajo, porque las expertas en moda no dudan en lucirlos para sus fiestas acompañado de taconazos, o incluso para un fin de semana relajado añadiéndole una sencilla camiseta blanca de manga corta debajo y unas zapatillas.

Chaleco cropped solapa, de Zara (29,95 euros)

Pantalón ancho masculino, de Zara (25,95 euros)

Chaleco de lino en color caldera, de Zara (22,95 euros)

Pantalón Full Lenght en color caldera, de Zara (29,95 euros)

Chaleco traje botones en color beige, de Mango (29,99 euros)

Pantalón de traje con pinzas en color beige, de Mango (29,99 euros)