Cómo ser el yerno predilecto (o, al menos, no ser el cuñao)

Desdramatizar : Esto es lo más importante del mundo, para todes y en cualquier circunstancia, y lo aplicaremos durante todo el año, no les den demasiada importancia a las cosas, relativizar, contemporizar, tener sentido del humor… son sinónimos de una vida familiar feliz, de una vida con o sin pareja feliz, y también de una muerte feliz.

, en opinión de Psicopartner , referente en el sector de la salud de la psique, es que la familia es la que uno crea, no de la que uno procede. Sabiendo esto, podemos distribuir saludablemente las prioridades. Lo más sencillo son las visitas breves y corteses.

El egoísmo canta antes que la cojera ¡sean desprendidos ! si están preparando una comida colaboren, si surge la oportunidad de reparar algo, ofrézcanse, si se topan con el más brasas en el porche no huyan, mantengan una conversación; que todos sientan que su presencia además de refrescante, es útil.

Regalen atención y agradecimiento antes que objetos, escuchen plenamente a los demás y no olviden que dar las gracias no es lo mismo que agradecer. Profundicen en lo que hizo esa persona por ustedes y hagan que cuente. Les liberará. Acostúmbrense a decir cosas bonitas, aunque no sean científicamente demostrables, la mentira es salud y paz ¡La mentira es amor, respeto, tolerancia... la mentira es democracia, usted vota gracias a la mentira...!