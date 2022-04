Este vestido midi verde de volantes de Zara es la nueva obsesión de madres e hijas para llevar con zapatillas Nike

¡Por fin ha salido el sol! Y no creo que haya mejor forma de empezar este mes de abril que trabajando este viernes con esta maravilla de sol y de buen día que hace, que la verdad, ya no podíamos más con tanto lluvia y tanta nube. Pero no solo nosotras, Carmen Gimeno también se ha venido arriba y se ha marcado un look de lo más colorido, de esos que tanto le gustan a ella, para enamorarnos y hacernos soñar con una primavera eterna a todo color. Que por algo es una de nuestras influencers más 50 favorita. Y esta vez lo ha hecho con una maravilla de vestido de Zara verde midi con volantes que puede servir tanto para un look de día con zapatillas como el suyo, como para ser la invitada perfecta a cualquier bautizo, boda o comunión.

Hoy que Marta Ortega toma las riendas de la dirección de Inditex, Carmen Gimeno ha querido lucir un vestido precioso de la marca con zapatillas blancas de Nike con toques de color. Y todo ello combinado con una blazer rosa.

VESTIDO VAPOROSO VOLANTES (39,95€)

Vestido vaporoso volantes. FOTO: zara

Se trata de este vestido verde midi de Zara efecto arrugado de escote pico y manga larga con detalle de acabados con volantes. ¡Una maravilla!