Este es el jersey de rayas de Zara que las mujeres de 50 años van a querer llevar hasta a la Feria de Abril

Nosotras ya estamos en modo Feria de Abril. Y es que no nos puede hacer más ilusión que este año Sevilla vuelva a disfrutar de su gran acontecimiento, que el Real se llene de maravillosos trajes de flamenca y de esa magia única. Pero mientras llega el momento para enamorarnos de todos los trajes de gitana que lleven nuestras famosas e influencers, Carmen Gimeno nos ha trasladado mentalmente a Sevilla con este jersey de rayas de Zara al que le ha dado el toque más especial con un broche de flor roja también de la nueva colección de Inditex.

Y es que no hay semana (y casi día) que Carmen Gimeno no nos cree una gran necesidad con todos sus looks y esta vez lo ha hecho con este jersey de rayas de lo más especial de nueva colección de Zara. Una de las prendas favoritas de las francesas y de las chicas que más saben de moda para la primavera.

JERSEY RAYAS LIMITED EDITION (35,95€)

Jersey blanco estilo marinero. FOTO: Zara

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Carmen Gimeno le ha dado el toque más español con este broche en forma de flora roja que nos recuerda que ha llegado la primavera y que la Feria de Abril cada vez está más cerca.

Y a nosotras solo nos dan ganas de disfrutar del buen tiempo y de los días cada vez más largos.