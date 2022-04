Casa Decor 30 Años de Pura Inspiración

Edición 2022 de Casa Decor del 7 de abril al 22 de mayo en la calle Goya, 89 de Madrid, está ubicada en un importante edificio neoclásico construido en 1926 formando parte de uno de los ejes comerciales más importantes de la ciudad entre las calles Goya con Alcalá, Narváez y Conde Peñalver.

La exposición cuenta con un total de 57 espacios distribuidos en 6 plantas, ofreciendo y presentando a profesionales y particulares el contacto directo con sus creadores, productos y proyectos, estableciendo un vínculo a directo a través de su experiencia sensorial.

Para ello se han reunido más de cien arquitectos, interioristas, diseñadores, decoradores, paisajistas, artistas y artesanos trabajando en colaboración con 160 empresas nacionales e internacionales, mostrando la vanguardia de las tendencias, con el diseño y tecnología más avanzadas del momento en el entorno doméstico y de contract con una gran diversidad de propuestas, descubriendo espacios modernos y actuales, ambientes clásicos y refinados, serenos, elegantes, sofisticados y cosmopolitas.

El Corte Inglés, es Patrocinador Oficial de la edición 2022 y presentan proyecto realizado por su división de interiorismo DecorStudio, con más de 100 m2 en la última planta del edificio, donde nos reciben en un espacio absolutamente acogedor, con mucho encanto.

Espacio El Corte Inglés – EL Apartamento DECOR STUDIO (CasaDecor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por segundo año consecutivo Casa Decor cuenta con la presencia institucional de Artesanía de Castilla-La Mancha, impulsada por la Comunidad de CLM, delegando el proyecto de su espacio al interiorista Tomás Aliá, embajador de la Cerámica de Talavera de la Reina, gran promotor y activista de la artesanía como pilar del diseño de interiores. Le acompañan casi una veintena de artesanos castellano-manchegos de diferentes gremios ( ceramistas, forjadores, herreros, marroquineros, bordadoras, alfareros, etc.) Un espacio absolutamente lleno de magia y encanto. ¡Felicidades a todos y en especial, a mi querido Tomás Aliá!

La mujer artesana de Castilla-La Mancha desde la visión más conceptual de Tomás Alía en el Espacio Artesanía Castilla-La Mancha (CasaDecor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

Casa Decor creó hace tres ediciones la campaña #casadecorsostenible, su objetivo es conseguir que profesionales y empresas trabajen en la creación de proyectos respetuosos con el medio ambiente, utilizando al máximo materiales reciclados y reciclables maximizando los recursos energéticos.

Tendencias 2022

Se asientan tendencias y estas a su vez evolucionan hacia nuevos planteamientos estéticos. Encontramos ambientes orgánicos, naturales, serenos y monocromáticos renovados con tonalidades más profundas, acabados empolvados, rosa palo, verde agua o azul cielo. Tal y como os apuntaba en nuestro anterior artículo de claves de primavera.

Se acentúa la utilización de materiales minerales, las formas redondeadas, la piedra natural y sinterizada, Ónix y alabastro retroiluminado, mármol Calacatta.

La madera clara muy presente tanto en mobiliario como en revestimientos, los listones de madera siguen siendo protagonistas. Los suelos del edificio de pino de Balsaín, recuperan su estado original a base de lijados e imprimaciones naturales.

Los materiales tradicionales como el ladrillo, la arcilla o la cal son protagonistas en suelos, objetos de cerámica, cuerda, cuero o bambú dotando a los interiores de gran riqueza artesanal en forma de murales, tampantojos y otras técnicas realizadas directamente en en la pared por un buen número de interioristas y artistas participantes.

El efecto “round” es un gran protagonista, formas redondeadas en paredes, muros, mobiliario. Un recurso muy utilizado en los diseños de los últimos años.

Un clásico atemporal que nos encanta siempre tendencia, es el estilo “Hamptons“ Originario de las ciudades costeras de de Long Island. Un estilo elegante, organizado donde priman las simetrías. Piezas de porcelana antiguas, tejidos naturales, ligeros y suaves, estampados block print, azules, rojos, blancos y neutros.

En nuestro recorrido por la casa podremos encontrar el segmento de cocinas con empresas españolas como Dica, SixtyPro y Delta Cocinas, BC3 Cocinas, Asko y Thermomix, junto con gran cantidad de firmas de electrodomésticos, griferías, mobiliario de cocina.

Del sector del cuarto de baño, los espacios de Jacob Delafon, Geberit, Strohm-Teka, AXOR, Bathco, Gessi, Sergio Lupita y otras firmas colaboradoras descubren sus novedades en griferías, sanitarios y mobiliario.

Espacio Strohm Teka – Cuarto de baño «InspiraciOHM 180º» CRISTINA ESPEJO Y MARTA GOYANES (Casa Decor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los espacios de las empresas de domótica y electrónica audiovisuales e iluminación como Gira, Bang & Olufsen, Nielsen, Jung, LZF Lamps y Biticino, han creado distintas tipologías para mostrar sus productos de alta tecnología.

Espacio Bticino – Salón «Hogar conectado» DIEGO RODRÍGUEZ (CasaDecor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

El mobiliario interior y exterior, las firmas Natuzzi Italia, Tegar Mobel, Uecko LDK Living, nos inspirarán en sus espacios con apartamentos, salones, vestidores o terrazas.

Inma Maynard en el Espacio Natuzzi creado por el estudio de Manuel Espejo, ambos celebran su décimo aniversario en Casa Decor. Felicidades. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por su parte los espacios de Alvic, Neolith, Tarimatec, WOW design, Puricelli y PorcelaniteDos muestran la versatilidad se sus materiales y revestimientos en ambientes domésticos y conceptuales.

Espacio Neolith – Cocina con comedor «Cocinando en Los Hamptons» JEAN PORSCHE (CasaDecor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

No podían faltar textiles, papeles y revestimientos murales, como en el caso de Coordoné, encargados de convertir la escalera derecha en un viaje de sensaciones “paredes que hablan” espacio creado por Elena Reig y Gabriel Band, te encantará subir y bajar rodeado de 7 ecosistemas únicos en nuestro planeta, cada uno de ellos embuelto su sonido característico, es toda experiencia.

Hay mucha más e importante representación, como Danish Design+ iniciativa de la embajada de Dinamarca que vuelve por segundo año con Erico Navazo, ITA-Agencia Italiana de Comercio Exterior con Raúl Martins, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid con el estudio C.A, Technogym con Miriam Alía para realizar el auditorio de esta edición. India está representada por GM Modular, en el restaurante de Casa Decor 2022 creado por Nothing Studio y operado por Life Gourmet Catering. Siendo estos dos espacios el centro neurálgico de la gran actividad social, cultural y comercial que se desarrolla durante la exposición.

Como es habitual desde su primera edición, Casa Decor abre sus puertas a la solidaridad. Esta edición con la Fundación Prodis, organización no gubernamental que trabaja con personas con discapacidad intelectual, ayudándoles en en su desarrollo personal e inclusión laboral. El estudio Deseva & Agenjo ha sido el encargado del proyecto junto al que tambien han colaborado una veintena de firmas de forma desinteresada.

Espacio Fundación Prodis – «470 gracias» ANE DEVESA Y JOSÉ AGENJO (CasaDecor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

Felicidades a la familia Casa Decor en su 30 aniversario a Alicia Garcia Cabrera directora y a todo su gran equipo de profesionales, deseándoles todos los éxitos que merecen y muchos años más de pasión por la decoración. Queriendo hacer mención de todos y cada uno de los estudios y firmas participantes de esta edición, como podéis imaginar, me he dejado sin nombrar a muchos de ellos, al igual que otros muchos detalles, por supuesto igualmente importantes y dignos de mención, aunque muy a mi pesar, para esta publicación es demasiado extenso. Lo mejor será que disfrutéis de todos y cada uno de sus proyectos, en vuestra próxima visita a la casa con más estilo.

No obstante, en futuras publicaciones haré mención a espacios y acontecimientos de Casa Decor para los que no podáis podáis visitar la exposición. Mi recomendación es que no os lo perdáis.

La diferencia está en el detalle @globalharmonydeco

Información General

Dirección: Calle Goya, 89 / Fechas: Del 7 de abril al 22 de mayo / Horario: Todos los días de 11 a 21 h (domingos incluidos)