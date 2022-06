Iluminación sin cables la opción más top

La decoración está de enhorabuena, uno de los factores principales es la luz, vada vez más y mejor conseguida la iluminación sin cables una alternativa, renovable, eficiente y atractiva. Una nueva forma de iluminar estes donde estés, diseños y estilos muy diferentes adaptados para decorar e iluminar con una luz perfecta.

¿Hay muchos sistemas de alimentación alternativa?

Cualquier sistema de iluminación sin cables va a necesitar una fuente de alimentación alternativa. Una manera de obtener electricidad sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. La solución en estos casos pasa por diferentes sistemas que permiten contar con una fuente de alimentación que se puede ubicar en cualquier lugar en el que se necesite, la gran variedad de modelos de interior y exterior que se comercializan podemos encontrar diferentes sistemas de carga mediante usb, baterías recargables, placas fotovoltaicas.

¿Existen diferentes tipos de luz?

El tipo de luz también varía, mi preferida es siempre la luz cálida, aunque puedes optar por las de led que permiten cambio de color ambientando el espacio a tu gusto en función del color que elijas.

¿Qué posibilidades tiene la iluminación sin cables?

Podemos crear esa mesa en el jardín, en la playa, en cualquier lugar el encanto y la magia de la luz de sobremesa o bien luz indirecta en diferentes puntos crearán ambientes envolventes y atractivos.

Puedes iluminar una obra de arte, librerías, escaleras, con la ventaja de que puedes cambiar el lugar siempre que lo requieras así como encenderlos o no, dando protagonismo a lugares que quieres en momentos puntuales. Todo un acierto son los focos USB RECHARGEABLE SPOTLIGHT de Zara Home.

USB RECHARGEABLE SPOTLIGHT FOTO: Zara Hom

¿Una de las lámparas icónicas?

Una de las más conocidas y replicadas es la famosa “Cesta” todo un éxito por su diseño funcional y diferente, decora e ilumina muchísimo es totalmente polivalente. La lámpara “Cesta” para Santa & Cole, es un objeto-lámpara que crea espacios de placer allí donde se ubica, ha constituido uno de los más divulgados iconos internacionales de su autor Miguel Milá, diseñador industrial e interiorista, inventor y bricoleur, inició su carrera en los años 50 siendo uno de los pioneros de la disciplina en España.

Lámpara Cesta. Miguel Milá FOTO: Santa & C

Ante la escasez de recursos de la época, decidió diseñar sus propios objetos de diseño. Pronto empezó a producirlos a través de su empresa Tramo (Trabajos Molestos), permaneciendo verdaderos clásicos contemporáneos hasta la actualidad. En 2016, el Ministerio de Educación y Cultura le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas...Leer más / Diseños de Miguel Milá

Listas para iluminar cualquier lugar

La amplia gama de productos de Villeroy & Boch subraya un concepto de vida orientado hacia un interior acogedor y elegante. Además del arte culinario, el equipamiento de baño y cocina y las exquisitas colecciones de muebles, también destacan en su catálogo las lámparas. La gama de iluminación incluye una selección polifacética de lámparas de pie, de mesa y colgantes que, gracias a su diseño atemporal, pueden integrarse en diferentes estilos.

Villeroy & Boch FOTO: Villeroy & Boch

Piezas únicas

Lladró ha creado diferentes modelos, como el modelo “Ice Cream“ una lámpara de porcelana de líneas frescas, innovadoras y desenfadadas, que se integra en una colección de iluminación joven y moderna.

Lámpara portátil Ice Cream FOTO: Lladró

Las formas sinuosas de un helado sirven de inspiración para un diseño atractivo y actual.……. es referente e inspiración en decoración

¿Podemos crear nuestra propia lámpara?

Es uno de los modelos que más me ha sorprendido es original y versátil. Crea tu lámpara e improvisa, da rienda suelta a tu imaginación, una botella, un jarrón, un vaso, una copa…

Pantalla lámpara touch FOTO: La Compañia Franc

Sin duda sorprenderás de venta exclusiva en la Compañia Francesa.com

¿Donde podemos utilizar la iluminación LED sin cables?

La Iluminación LED sin cables se usa generalmente en instalaciones aisladas de la red eléctrica o cuando hay cortes de suministro de la luz, incluso como iluminación para viajes y vacaciones en caravana, al no necesitar cables son perfectos por su insuperable movilidad. Son ideales para iluminar armarios en los que no disponemos de una toma de luz o para decorar e iluminar jardines o patios sin necesidad de realizar nuevas instalaciones eléctricas. Puedes encontrar diferentes modelos de lámparas LED alimentadas por baterías, pilas o con placas fotovoltaicas, no te quedarás sin el modelo de foco LED sin cables que más se adapte a tus necesidades.

Luz sin cables solidaria

LA ESTRELLA DE VICKY creada en 2018 por el Equipo de Oliva Iluminación

Estrella Solidaria El Sueño de Vicky FOTO: Oliva Iluminación

La lámpara infantil quitamiedos Estrella de Vicky es una lámpara para mesita de noche o cualquier espacio del dormitorio infantil, ya que puede ser transportada con independencia y emite luz de diferentes colores.

Hay que tener en cuenta que se están dando los primeros pasos en el campo de la iluminación eficiente sin cables y que seguro que pronto encontraremos numerosas aplicaciones que nos permitirán muchas otras ventajas.

En unos años, podremos sorprendernos con que la iluminación eficiente en las calles permita encender las luces cuando estemos llegando a casa. O también podremos asombrarnos cuando desde donde estemos en vacaciones se puedan encender todas las lámparas y bombillas del hogar, para crear el efecto de casa habitada.

Podemos descubrir todo un universo de nuevas posibilidades gracias a aplicar una iluminación eficiente sin cables.

Una vez hemos conocido la gran variedad de posibilidades que nos ofrece la iluminación sin cables ¿te vas a resistir a disfrutarlo?

Sin duda es “pura inspiración” imprescindibles ya en cualquier lugar…

@globalharmonydeco