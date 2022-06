Hawkers presenta SS22, una colección única

La esperada colección de Primavera-Verano, SS22, ha dado el pistoletazo de salida en su flagship store de la Calle Fuencarral en Madrid, una extensa y versátil propuesta de 169 nuevos modelos, entre las que poder elegir.

El proceso de diseño de esta nueva colección está basado en dos grandes conceptos, el primero de ellos es la clara conciencia climática, sobre el cuidado del medioambiente y la importancia de la sostenibilidad. Se ha tenido muy en cuenta también la reducción del poder adquisitivo derivado de la pandemia, por lo que los modelos oscilan entre los 29,99 y 69,99 euros, trabajando siempre para proporcionar la mejor calidad posible.

Entrando más en los procesos de creación de las gafas SS22 todas en todas se ha trabajado para que sean cómodas en cualquier circunstancia, ya sea para un evento importante o para el día a día, además de favorecer los distintos rasgos faciales con sus diferentes modelos, estudiando de cerca en las diferentes fisonomías de la cara.

La colección, que se divide en las líneas de performance, sportswear, lifestyle y fashión, está realizada con materiales de alta calidad: las lentes, fabricadas en TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster, son, además, respetuosas con el medio ambiente; en cuanto a las monturas, se han producido en TR90 con el sello de EMS, considerado el mejor nylon del mundo, y en acero inoxidable libre de níquel, que las hace altamente resistentes y fuertes.

Destacan también propuestas 100% eco como la Stack Paprika Turquoise Eco o la One Pair Polarized Beige Alligator Eco, con lentes fabricadas con material bio tac y montura en acetato eco, un material biodegradable y resistente que puede descomponerse, naturalmente en dióxido de carbono, agua y biomasa.

Hawkers FOTO: Hawkers Hawkers

En cuanto a las tendencias que se han seguido en los diseños de los modelos, las hay para todos los gustos, desde las más atrevidas y rompedoras, hasta las clásicas y best seller, donde han cuidado hasta el más mínimo detalle para hacerlas únicas, como las gafas Southside o las Sour, que recogen el espíritu de los 90, la Royal Flush, minimalista de estilo setentero, las gafas Manhattan y All In, con espectaculares diseños de forma cat eye, o best sellers renovados como la One Pair o la Warwick Pair.

Hawkers está considerada como una de las 10 marcas españolas de moda más reconocidas a nivel internacional. Tan solo tres años después de su nacimiento, la compañía se situó entre las 3 primeras firmas de gafas de sol del mundo por unidades vendidas.

Sus deseadas y exitosas colaboraciones son uno de los grandes sellos de la marca, desde la veterana Paula Echevarría que ya cumple 8 años diseñando para Hawkers, hasta los pilotos de Formula 1 y Moto GP Pierre Gasly y Álex Rins, a los que se les sumarán nuevas colaboraciones sorpresas con estrellas a nivel mundial, que irán desvelando poco a poco.

Sin duda, Hawkers ha cambiado las reglas del juego en el mundo de la óptica siendo una vez más un ejemplo de calidad, innovación, y responsabilidad social, que ha apostado por dar respuesta a las demandas de las nuevas generaciones como el respeto por el medio ambiente y sus cuidados procesos de fabricación, que continúan reinventándose. En el último año ha abierto una fábrica de producción propia en España, en la localidad de Elche, y que recientemente, ha presentado Hawkers Apparel, su división de ropa, que agotó el stock de su primera colección, Join the Jet Set, tan solo tres días después de su lanzamiento. Todo un ejemplo de éxito y compromiso.