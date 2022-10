El Corte Inglés tiene 20% de descuento en ropa de deporte, y a nosotras nos parece perfecto para la vuelta al gym

Conocíamos sus famosas rebajas de enero y de julio, sin ninguna duda las más míticas de la historia reciente de España, cuyas imágenes han abierto durante años el telediario del día 7 de enero. También tenemos en mente sus aclamados 8 Días de Oro, incluso el esperado Black Friday. Pero lo que seguramente no sabías es que El Corte Inglés se dedica a hacer todo tipo de promociones durante el resto de la temporada, de tal manera que puedes encontrar no solo ropa, si no también artículos de todo tipo por mucho menos precio, desde decoración del hogar a productos de belleza.

Por eso desde aquí te queremos dar uno de los trucos de experto: entra en su web de vez en cuando para fichar bien los descuentos que puedas encontrar. Nosotras ya lo hemos hecho, y cuál ha sido nuestra sorpresa al ver que al comprar ciertas prendas de deporte te llevas un 20% de bonificación en tu siguiente compra. Una promoción que estará disponible hasta el próximo día 16 de octubre y que es perfecta para renovar tus básicos de gimnasio, ya que aquí podrás encontrar desde zapatillas de running hasta ropa térmica para los aficionados al deporte al aire libre, mallas de todos los tipos y colores o tops que aportan la comodidad y sujeción perfecta.

En la web puedes encontrar cuáles son aquellas prendas con las que conseguirás el descuento, que podrás aplicar a tu siguiente adquisición mayor de 50 euros y antes del 16 de octubre. Otra de las cosas que más nos han gustado es que puedes encontrar las primeras marcas del sector, como Adidas, Nike, Reebook, Under Armour, Puma, Columbia, o las marcas más de moda en los últimos tiempos como Born Living Yoga o la tan aclamada colección de Adidas by Stella McCartney.

Mono de mujer Talia, de Born Living Yoga (69,90 euros)

Mono de mujer Talia, de Born Living Yoga FOTO: Born Living Yoga

Zapatillas de running de mujer Revolution 6, de Nike (59,95 euros)

Zapatillas de running de mujer Revolution 6, de Nike FOTO: Nike

Sudadera de mujer Lux Hoodie, de Reebok (64,95 euros)

Sudadera de mujer Lux Hoodie, de Reebok FOTO: Reebok

Top de mujer Mid Impact 4Keeps GR, de Puma (31,95 euros)

Top de mujer Mid Impact 4Keeps GR, de Puma FOTO: Puma

Short de mujer 2 en 1 Fly-By Elite, de Under Armour (50 euros)

Short de mujer 2 en 1 Fly-By Elite, de Under Armour FOTO: Under Armour

Mallas de mujer Adizero Running, de Adidas (99,95 euros)

Mallas de mujer Adizero Running, de Adidas FOTO: Adidas

Chaqueta cortavientos de Mujer Accelerate, de New Balance (90 euros)

Chaqueta cortavientos de Mujer Accelerate, de New Balance FOTO: New Balance

Además, puede ser la ocasión perfecta para hacerte con esas prendas que normalmente no te atreves, pero que seguramente con este descuento pueden resultaste mucho más apetecibles, como unas buenas zapatillas o un mono para el gym.