Si buscas un eyeliner eterno con el que no tengas que preguntarte “¿cómo llevo el maquillaje?”, hoy estás de enhorabuena. Sephora anunciaba hace unas semanas el lanzamiento en sus tiendas del innovador eyeliner de Huda Beauty . ¡Y ahora por fin se ha hecho realidad!

Por si fuera poco, este eyeliner garantiza una duración de hasta 48 horas y su negro intenso potencia nuestra mirada como ningún otro. Estábamos deseando el aterrizaje del producto de esta marca en España y por fin la tenemos a nuestro alcance. Si eres de las que no se maneja con el eyeliner, no te preocupes, su extremo acabado en punta facilita la distribución perfecta de la fórmula y una precisión máxima. A partir de ahí ¡todo depende de ti! Tu escoges si quieres un trazo fino o si prefieres un look impactante y atrevido.

Desde Sephora recomiendan que, te decantes por el estilo que te decantes, empieces siempre por la línea desde la esquina externa del ojo hasta la mitad del párpado. Continúa la línea desde la esquina interior del ojo hacia el exterior y conecta las dos líneas en medio del párpado. Y después ¡paciencia! Este eyeliner tarda solo 60 segundos en secarse pero procura respetarlos. Ya sabes que cuanto más gruesa sea la línea que hayas trazado más tardará en secar.