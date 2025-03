¿Aún no tienes el regalo perfecto para el Día del Padre? 8 hoteles por España para irte de viaje con él

Sabemos que quedan menos de 24 horas para el Día del Padre, y si eres de las que vive al límite y/o te has olvidado de cogerle algo mono a tu progenitor, tenemos 'la idea' para quedar como la hija perfecta con estas sugerencias de última hora. No durarás más de un par de minutos y lo puedes hacer desde cualquier lugar. Ah, ¿y lo mejor de todo? Tú también podrás disfrutar de la experiencia. No estamos diciendo que esto sume puntos al regalo, pero… ¿Quién dice que no a una escapadita?

Así es, unos días en un hotel de cualquier parte de España son todo lo que tu padre se merece. Y aunque sea de los típicos que siempre dice que él no quiere regalos, estamos seguras de que con esta idea le sacarás más que un abrazo. No hay nada que nos guste más que hacer tus días más fáciles, por eso hemos preparado una guía con los mejores hoteles para que el hombre más importante de tu vida se sienta como lo que es: la persona más afortunada de este mundo. Desde Menorca a Sevilla, estos son los 8 hoteles que hemos seleccionado para que se conviertan en el mejor regalo para el Día del Padre 2025. De nada.

8 hoteles de ensueño para regalar el Día del Padre

Ya sea para un fin de semana de desconexión o una experiencia gourmet, estos hoteles tienen todo lo necesario para hacer que el Día del Padre sea memorable. Hemos seleccionado alojamientos que van desde oasis de lujo junto al mar hasta refugios urbanos con encanto, porque cada padre es un mundo y nuestro objetivo es que mimes a cada uno de ellos por igual.

1. Faustino Gran - Menorca

Si tu padre es un amante de la naturaleza y la calma, este hotel boutique en el casco histórico de Ciutadella es el lugar ideal. Entre sus paredes de piedra y su arquitectura señorial se esconde un paraíso de desconexión con piscina, spa y acceso exclusivo a calas de aguas cristalinas. Perfecto para regalarle unos días de relax absoluto con un toque de sofisticación mediterránea.

2. BLESS Hotel Madrid

Para los padres que disfrutan del lujo y la buena vida, este hotel en el corazón de Madrid es el regalo perfecto. Con un diseño elegante, un rooftop con piscina que ofrece vistas a la ciudad y una oferta gastronómica de primer nivel, es una escapada cinco estrellas en todos los sentidos. Un fin de semana aquí y seguro que se siente como un auténtico rey.

3. Antiga Casa Buenavista - Barcelona

Si tu padre ama el encanto de Barcelona, pero prefiere evitar el bullicio, este hotel boutique con historia en el Eixample es la mejor opción. Decoración cálida, un servicio excepcional y una terraza con piscina que invita a tomarse la vida con calma. Además, está rodeado de los mejores bares de tapas y restaurantes de autor. Planazo garantizado.

4. Gran Hotel Nagari - Vigo

Para los que buscan una experiencia wellness de altura, este hotel en Vigo tiene el spa con vistas más espectacular de Galicia. Con una 'infinity pool' en la azotea y tratamientos de relajación de otro nivel, es el regalo ideal para esos padres que necesitan un respiro sin renunciar al buen gusto. Y sí, la gastronomía gallega siempre es un plus.

5. La Posada del Mar - Alicante

Si lo suyo es el encanto marinero, este hotel con vistas al puerto de Denia es perfecto. Un edificio histórico convertido en un refugio de lujo con habitaciones acogedoras y un entorno inmejorable para disfrutar de las mejores playas y la exquisita gastronomía alicantina. Además, está a un paso del ferry a Ibiza… por si la escapada se alarga.

6. Gravina 51 - Sevilla

Para los padres con alma andaluza, este hotel boutique en una casa señorial sevillana es un acierto seguro. Ubicado en pleno centro, es perfecto para descubrir la ciudad a pie y perderse entre tapas, flamenco y rincones llenos de historia. Su patio interior y su ambiente sofisticado lo convierten en un refugio encantador tras un día explorando la capital hispalense.

7. Silken Villa de Laguardia - 15 kilómetros de Logroño

Para los padres amantes de los detalles y la buena gastronomía y del vino. Dormir entre viñedos es una experiencia única y, en el Silken Villa de LaGuardia, esta se complementa con una oferta gastronómica de primer nivel. Su restaurante, El Medoc Alavés, cuenta con una selección de los mejores caldos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ofreciendo una experiencia culinaria que combina la tradición con la innovación. Además, el hotel es el punto de partida ideal para recorrer las aclamadas bodegas de la zona, descubriendo el alma vinícola de la región.

8. Hotel Nobu - San Sebastián

Para los sibaritas y foodies, no hay mejor destino que San Sebastián, y si además se alojan en el exclusivo Hotel Nobu, la experiencia es redonda. Habitaciones con vistas a la bahía de La Concha, un diseño moderno y, por supuesto, la alta gastronomía de Nobu Matsuhisa en su restaurante. Un festín de sensaciones para los padres que saben disfrutar de la buena mesa.

¿Lista para convertirte en la hija favorita?

Ahora que ya tienes la guía definitiva de hoteles para regalarle a tu padre este 19 de marzo, solo te queda hacer clic y reservar. Es fácil, rápido y, lo más importante, infalible. Porque al final, los mejores regalos no son los que se envuelven en papel, sino los que crean recuerdos inolvidables. Y si además puedes compartirlos con él, mejor que mejor.