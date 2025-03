Día del Padre 2025: la lista de regalos definitiva que nunca falla

El Día del Padre es una de nuestras citas en la agenda más especiales del mes de marzo. No solamente por poner en valor (un día más) el reconocimiento de su papel en la sociedad, así como en la familia, sino también para celebrar un gran momento, sobre todo, junto con los hijos. Porque siempre están ahí para ayudarnos ante cualquier situación o problema. Nos dan más de lo que necesitamos. O, han protagonizado las mejores etapas de nuestra vida. Y, por todo ello, tenemos que conmemorar este 19 de marzo por todo lo alto.

Todos nosotros preparamos con mimo y cariño los mejores regalos para el Día del Padre con la intención de dejarle boquiabierto. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos con qué sorprenderle porque tiene absolutamente de todo. No obstante, siempre acabamos dando con el esencial que le facilitará algunos procedimientos o le motivará a emprender una nueva afición o hobbie. Solemente debemos pensar en aquello que le gusta o en todo lo que nos ha dicho repetidamente que le gustaría tener con el fin de hacer una lista sobre qué podemos regalar a nuestro padre este 19 de marzo. Y nosotras te hemos facilitado el trabajo con una selección para todo tipo de progenitores, para todos los gustos y todos los bolsillos.

Qué regalar para el Día del Padre 2025

Ya sea amante de la tecnología, la gastronomía o la moda, para falta de ideas, hemos seleccionado 16 regalos para el Día del Padre con los que disfrutará en cualquier momento y lugar. ¡Te damos a conocer los que nunca fallan!

Botella de ron, de Ron Barceló (80 euros)

'Barceló Imperial Mizunara Cask'. Ron Barceló

No puede faltar este obsequio en la selección de los regalos del Día del Padre. Bajo el nombre Barceló Imperial Mizunara Cask, da la bienvenida a este majestuoso ron de producción limitada doblemente envejecido y acabado en barricas de Mizunara, un cotizado roble japonés que nos ofrece sabores y matices únicos. Este líquido super premium forma parte de la exclusiva colección Rare Blends de Ron Barceló, con la que la marca dominicana viaja por diferentes países del mundo para crear nuevos líquidos enriqueciéndose a través de las culturas.

Gafas de sol, de Adidas (130 euros)

Gafas de sol básicas. Adidas.

Unas gafas de sol son un esencial para todos los días, por lo que se trata de uno de los regalos con los que no fallarás. Apuesta por un modelo sencillo, neutro y combinable con montura cuadrada y los detalles esmaltados en los bordes de los terminales, como este de Adidas por 130 euros.

Zapatillas deportivas, de Palladium (95 euros)

Zapatillas deportivas. Palladium

Ya sea para los looks de street wear como para hacer senderismo o ir a caminar, estas zapatillas deportivas transpirables de Palladium son todo un básico. Uno de los regalos del Día del Padreque siempre viene bien tener en el fondo de armario ante cualquier cita porque son versátiles, cómodas y ponibles.

After save en formato tónico, de Boutijour (48 euros)

After save en formato tónico. Boutijour

Atención a los padres que se cuidan con mimo el proceso de afeitado. Para después de este, es imprescindible un tónico reparado, como este de Boutijour. Tiene una textura gelatinosa y actúa como un escudo protector contra la contaminación, gracias a las propiedades antioxidantes de la flor de loto, así como incluye ingredientes protectores, como el té verde.

Tocadiscos, de Create (50 euros)

Tocadiscos. Create

Si tu progenitor es todo un amante de la música, no dudes en sorprenderle con un tocadiscos. En estos momentos encontramos diseños de lo más especiales, retros y bonitos que no pueden sentar mejor en la decoración del hogar. Sin ninguna duda, hemos seleccionado uno de los best sellers de Create en beige que está que puedes conectarlo a diversos dispositivos para reproducir tu música, así como reproduce y graba en formato MP3 desde memorias USB, SD y Micro-SD.

Impresora fotográfica, de Canon (105 euros)

Impresora fotográfica. Canon

Y si también es todo un amante de la fotografía, no puede haber un mejor regalo que una impresora fotográfica ligera y de tamaño de bolsillo para tener todos los recuerdos en físico al instante, como esta de Canon. Con tan solo conectarla con el móvil, podrá comenzar a coleccionar memorias de momentos especiales en cualquier momento y lugar.

Cargador inalámbrico, de CellularLine (80 euros)

Cargador inalámbrico. CellularLine

Sabemos que todos los padres tienen en común su desorden con los cables, por ello hemos dado con uno de los regalos originales para el Día del Padre con el que no fallarás. Se trata de un cargador inalámbrico en el que podrás conectar todos tus dispositivos, como el móvil, los auriculares o el reloj inteligente.

Freidora de aire, de Cecotec (60 euros)

Freidora de aire. Cecotec

Y para los que quieren cocinar rápido, fácil y sin manchar mucho, tenemos uno de las últimas tecnologías que todo el mundo amamos porque nos evita de complicaciones a la hora de comer. Sin ninguna duda, no puede faltar la freidora de aire, puesto que prepara los alimentos de la forma más saludable y respetando al máximo las propiedades de estos.

Alpargatas básicas, de Mustang (37 euros)

Alpargatas básicas. Mustang

Ahora que faltan semanas de comenzar el buen tiempo, debemos aprovechar la oportunidad para ser previsoras y regalar esenciales de primavera o verano. Como unas buenas alpargatas básicas de fondo de armario en un color fácil de combinar, como este modelo de Mustang. Cómodo, versátil y nunca sienta mal en ningún outfit.

Cafetera retro, de Evvo (94 euros)

Cafetera retro. Evvo

Para los apasionados del café, ¿qué mejor manera de tomarlo que con una cafetera de lo más retro y elegante? Este diseño de la marca Evvo, te permite disfrutar de unos minutos de la mañana o de la tarde con un buen café hecho sin esfuerzo.

Cazadora técnica, de Zara (40 euros)

Cazadora técnica. Zara

Ahora que comienza el entretiempo, los padres agradecerán tener una cazadora básica y atemporal que se pueda combinar con absolutamente todo. Por ello, hemos escogido esta alternativa de Zara en gris por 40 euros.

Galletas personalizadas, de Cuétara (30 euros)

Galletas personalizadas. Cuétara

Para los regaladores más originales, tenemos vuestra solución. Permite a tu progenitor disfrutar de un buen desayuno o merienda junto con las galletas personalizadas con una foto de padre e hijo de Cuétara. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que se trata de uno de los regalos más creativos para dejarle boquiabierto.

Productos ibéricos premium, de Enrique Tomás (48 euros)

Productos ibéricos premium. Enrique Tomás

O, también, para los que disfrutan del buen paladar, una elegante caja con cuatro sobres de 80 gramos de productos ibéricos en el que encontrará chorizo, salchichón, lomo y, por supuesto, jamón de Enrique Tomás. Productos ibéricos de bellota seleccionados de distintos orígenes para que los disfrutes en el mejor momento de maduración.

Camisa clásica, de Polo Club (50 euros)

Camisa clásica. Polo Club

En esta lista no puede faltar una camisa clásica en blanco para cualquier momento. Desde para ir a la oficina de lo más adecuado hasta para una cena en familia con un look impoluto. No cabe duda de que apostar por un modelo confeccionado con materiales de primera calidad es un acierto, como este diseño de Polo Club por 50 euros.

Rutina capilar, de Mi Rebótica (25 euros)

Rutina capilar. Mi Rebótica

En especial, hemos seleccionado esta rutina capilar para cuero cabelludo sensible de Mi Rebótica. Se trata de un champú limpiador suave y sin sulfatos con efecto antioxidante que ayuda a proteger tanto el cuero cabelludo como el cabello. Perfecto para restaurar el encrespamiento y fortalecer el cabello.

Calcetines llamativos, de SKFK (13 euros)

Calcetines llamativos. SKFK

Esta es tu oportunidad única para hacer de los estilismos de tu padre únicos, alegres y llamativos. Si suele vestir con colores neutros o apagados, apuesta por unos calcetines llamativos que causarán sensaciones y no dejará indiferente a nadie. Por ejemplo, estos de SKFK con tonalidades combinables.

En definitiva, queda menos de una semana para celebrar el Día del Padre, por lo que debemos ir preparando todos los regalos con los que sorprenderle. ¿Con cuál te quedas?