'Baby boomer nails' estas son las uñas que llevarás en otoño

Se llaman ‘baby boomers’, y es el clarísimo último grito . La esencia es la siguiente, consiste en un degradado de rosa nude a blanco. Como si fuera una francesa de toda la vida, esa que es tan clásica que no pasa de moda pero que no para de reinventarse con el paso del tiempo.

A la francesa se le ha invertido la luna, cambiado de color, movido la línea en el centro de la uña. Pero ahora ‘sufre’ un degradado imperceptible y muy suave hasta acabar en un blanco perfecto algo translúcido.

Porque a este estilo no le gusta el color sólido, sino más bien poco pigmentado, empolvado, suave. El segundo requisito es que estas uñas acaban en forma ovalada o de punta, siendo ésta última bastante arriesgada y no le gusta a todo el mundo. Sobre todo porque es incómoda al ser tan larga. Obstaculiza para cualquier cosa y si no estás acostumbrada, mejor optar por una forma corta y ovalada.

Lo siguiente es utilizar ‘sliders’ o detalles en una uña suelta, casi todos suelen ser dibujos en color blanco, purpurina o incluso un simple cristal que aporte ese toque diferente para que no resulte demasiado formal.

Tú coge la información que más te interese y crear su propia versión de las ‘baby bloomers’, sólo es importante que el degradado sea tal cual y la forma redondeada, la largura la eliges tú y también si añades o no un detalle más llamativo u optas por algo más sencillo. Es una tendencia que durará en esta transición hasta el otoño.