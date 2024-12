Los labiales que necesitas para Navidad: del rojo clásico al burdeos más sofisticado

Queda poco más de una semana para Navidad, y como probablemente tengas tu comida o cena de empresa este fin de semana queríamos empezar a inspirarte con uno de los productos más impactantes de un buen look de maquillaje. Sobre todo en estas fechas, el pintalabios adecuado puede cambiar por completo tu look o darle ese toque extra que buscamos en Navidad y eventos festivos. Porque como bien sabrás tanto en tu cena de empresa como en Nochevieja no solo vale con marcarte un lookazo en cuanto a estilismo, el maquillaje también necesita estar a la altura de las circunstancias, y para ello nada mejor que un pintalabios como los que hemos seleccionado a continuación.

Y cuáles son esos labiales que necesitas si o si en tu neceser esta Navidad te preguntarás, pues bien aquí estamos nosotras para aclararte cualquier duda que puedas tener, y venimos con buenas noticias, aunque el rojo es el color por excelencia en estas fechas, este año también se han colado en nuestra lista de favoritos tonalidades como el burdeos, sí el color que estás viendo por todas partes también se ha apoderado de nuestros de looks de maquillaje, aunque estos dos serán las tendencias más potentes en cuanto a labiales, hemos hecho hueco a otros colores que por ellos mismos pueden transformar tu maquillaje navideño, así que sin más dilación, estos son todos los labiales que necesitas para Navidad.

Monte carlo, soft matte lip cream, de Nyx (6,90 euros)

Monte carlo Nyx

El rojo mate accesible para todos los bolsillos. Este labial líquido combina un pigmento intenso con un acabado mate ultra cómodo. Su textura ligera hace que olvides que lo llevas puesto, y es perfecto para quienes buscan destacar sin complicarse demasiado.

Festival magic, matte revolution, de Charlotte Tilbury (36 euros)

Festival magic Charlotte Tilbury

El burdeos más profundo y elegante. Este tono es perfecto para las cenas de Navidad en las que buscas un look sofisticado y lleno de misterio. Su acabado mate aterciopelado aporta una intensidad que resalta cualquier conjunto de noche, mientras que su fórmula hidratante asegura labios suaves toda la velada.

Cherry pop, de Clinique (31 euros)

Cherry pop Clinique

El rojo cereza más fresco y vibrante. Si eres de las que no puede pasar las fiestas sin el clásico labial rojo, este tono le da un giro moderno al tradicional. Su fórmula de larga duración y acabado satinado aseguran que brillarás desde la primera copa de vino hasta el brindis de medianoche. Ideal para un look de oficina que se transforme en un maquillaje de fiesta.

Intense raspberry, lip comfort oil intense, de Clarins (30 euros)

Intense raspberry Clarins

Un frambuesa vibrante que combina intensidad y frescura. Este aceite labial no solo hidrata profundamente gracias a su fórmula enriquecida, sino que añade un color potente y brillante que iluminará tu rostro en estas fiestas. Perfecto para quienes quieren resaltar sus labios con un toque moderno y jugoso.

Scarlet rouge, de Tom Ford (60 euros)

Scarlet rouge Tom Ford

Para las amantes del lujo. Este rojo escarlata de Tom Ford es el epítome de la sofisticación navideña. Su fórmula rica y pigmentada transforma cualquier look en una declaración de elegancia. Perfecto para combinar con un vestido negro clásico o un traje festivo de terciopelo.

Rum punch, satin lipstick, de Anastasia Beverly Hills (25,99 euros)

Rum punch Anastasia Beverly Hills

El tono ciruela con el equilibrio ideal entre atrevido y refinado. Su acabado satinado deja los labios jugosos y luminosos, justo lo que buscamos en Navidad. Este tono versátil combina igual de bien con un maquillaje neutro como con unos ojos ahumados.

Lavender glow, kisskiss bee glow, de Guerlain (42 euros)

Lavender glow Guerlain

El toque de lavanda más chic para las fiestas. Este bálsamo con color combina un tono lila suave con un acabado jugoso que ilumina el rostro. Enriquecido con miel, no solo cuida tus labios, sino que también aporta un aire sofisticado y diferente. Perfecto para un maquillaje fresco y elegante, ideal para destacar en tus reuniones navideñas.

Fauna, Unlocked satin crème, de Hourglass (44,99 euros)

Fauna Hourglass

El rojo vino que eleva cualquier maquillaje. Su textura satinada y pigmento intenso lo hacen ideal para cenas de gala o eventos más formales. Este tono combina la calidez del rojo con la profundidad del burdeos, convirtiéndose en un must para cualquier amante del maquillaje.