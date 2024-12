10 looks para empezar diciembre y ser la mejor vestida de las cenas de empresa

Hoy damos la bienvenida al mes de diciembre, y con él a la infinidad de eventos que se nos avecinan en las próximas semanas, con familiares, amigos y la ya tradicional cena de empresa. Es muy probable que para esta última estés buscando una dosis extra de inspiración y te entendemos, siempre resulta un pelín más complicado dar con ese estilismo que te corone como la mejor vestida sin dejarnos llevar por informalidades, el look perfecto de cena de empresa tiene que ser eso formal, pero a la par que elegante y sofisticado, sin olvidarnos de las últimas tendencias con el objetivo de no caer en looks simplones o muy básicos, si todo esto te suena casi a una misión imposible con lo que tienes en el armario, aprovecha esta es tu señal para hacerte con un 'lookazo' con el que conseguirás triunfar en la cena de empresa de este año, solo tienes que seguir leyendo y descubrir cuál va más contigo.

Da igual si eres más de vestidos, faldas o pantalones, hemos seleccionado 10 looks de Zara, Mango, Massimo Dutti, Sfera y H&M con los que no solo empezarás diciembre con buen pie, sino que también te harán ser la mejor vestida de la oficina. Empezamos.

Look 1

Empezamos con un estilismo que a simple vista puede parecer básico, pero no hay nada más sofisticado que un traje negro, el toque navideño lo ponen las plumas de la blazer, atrévete a jugar con los accesorios, pero sin sobrecargar, ah y un abrigo de pelo te irá de maravilla.

Blazer cruzada plumas, de Zara (69,95 euros)

Blazer cruzada plumas Zara

Pantalón tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Pantalón tiro alto Zara

Look 2

El color champán es siempre una buena idea en cuando las Navidades se acercan, lo mejor de todo es que podrás reciclar este estilismo para otro de tus eventos este mes. Un total look como este te dará la confianza de ir elegante pero sin esfuerzo. Apuesta por joyas minimalistas que dejen al conjunto brillar por sí solo.

Capa fluida satinada, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Capa fluida satinada Massimo Dutti

Pantalón satinado caja limpia, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón satinado caja limpia Massimo Dutti

Look 3

Una idea de lo más coquette para las más femeninas de la oficina, no solo el satén y el terciopelo están en plena tendencia, sino que tanto la blusa como la falda te las pondrás sin parar este invierno, palabra de editora de moda.

Blusa terciopelo lazos, de Mango (25,99 euros)

Blusa terciopelo lazos Mango

Falda larga satinada, de Mango (35,99 euros)

Falda larga satinada Mango

Look 4

Nada dice Navidades como las lentejuelas, ¿quieres una manera elegante de llevarlas en tu cena de empresa? Aquí la tienes, con esta chaqueta estilo cárdigan y vaqueros, no solo brillarás (literalmente), sino que también irás de lo más cómoda.

Chaqueta lentejuelas bosillos, de Mango (45,99 euros)

Chaqueta lentejuelas bosillos Mango

Jeans rectos strass, de Mango (79,99 euros)

Jeans rectos strass Mango

Look 5

Sencillo, pero elegante con ese aire festivo con el que tanto nos gusta empezar diciembre. Puedes optar por llevar el vestido solo; sin embargo, con el cinturón conseguirás elevar tu estilismo a otro nivel.

Vestido tul lurex, de Sfera (29,99 euros)

Vestido tul lurex Sfera

Cinturón fajín redondo, de Sfera (9,99 euros)

Cinturón fajín redondo Sfera

Look 6

No queremos olvidarnos del estampado de leopardo ni para la cena de empresa de este año, si eres de las nuestras, apuesta por una falda midi de piel con el estampado más salvaje y combínalo con un jersey negro con aberturas para ese toque de formalidad.

Jersey cut out, de Sfera (21,99 euros)

Jersey cut out Sfera

Falda leopardo, de Sfera (35,99 euros)

Falda leopardo Sfera

Look 7

El azul noche es otro de esos colores a los que recurrir en diciembre y siempre conseguir un resultado fabuloso, este de Zara gana extra puntos por los drapeados tan favorecedores en la parte superior del vestido así como por una sensual espalda al descubierto.

Vestido largo espalda descubierta, de Zara (39,95 euros)

Vestido largo espalda descubierta Zara

Look 8

Si una y otra vez te decimos que los accesorios son los encargados de convertir cualquier outfit en uno wow, este en particular se lleva la palma. Da rienda suelta a tu imaginación y opta por accesorios statement y un abrigo de pelo para ser la mejor vestida este mes con este mono palabra de honor.

Mono largo palabra de honor, de Zara (29,95 euros)

Mono largo palabra de honor Zara

Look 9

No hay diciembre sin prendas de color rojo, y eso es un hecho. Déjate cautivar por el espíritu navideño y sorprende en tu cena de empresa con un total look de punto como este de H&M, los cumplidos están asegurados.

Cárdigan de punto fino, de H&M (39,99 euros)

Cárdigan de punto fino H&M

Falda en punto fino con botonadura frontal, de H&M (29,99 euros)

Falda en punto fino con botonadura frontal H&M

Look 10

Y para terminar necesitábamos incluir un estilismo en burdeos, el color que tanto ha triunfado durante el otoño 2024 y que seguirá llenando armarios este mes de diciembre y con el que verás a muchas de tus compañeras de trabajo en la cena de empresa.

Camisa satinada bolsillos zw collection, de Zara (29,95 euros)

Camisa satinada bolsillos zw collection Zara

Pantalón doble pliegue, de Zara (29,95 euros)