Solo necesitas un producto de maquillaje para transformar tu rostro estas fiestas y no es el que piensas

Cuando pensamos en un maquillaje impactante para las fiestas, la mente suele irse a sombras brillantes, labiales intensos o delineados gráficos. Sin embargo, hay un producto que este año está llamado a convertirse en el rey absoluto de la temporada: el colorete. Sí, ese pequeño gran aliado que, más allá de aportar un toque de color, tiene el poder de redefinir y transformar tu rostro. Y no hablamos solo de un favorecedor rubor aplicado al azar; gracias a la técnica del blush placement, este producto multiusos se reinventa como el secreto mejor guardado de los maquilladores para realzar la belleza natural.

El blush placement es una técnica de maquillaje que te recomendamos empieces a practicar de cara a estas Navidades desde ya. Y es que no se trata solo de poner un poco de colorete en las mejillas; es una estrategia que juega con la ubicación y la intensidad del color para transformar por completo las facciones. Desde Clinique nos cuentan que esta técnica no solo aporta color, sino que también puede definir y destacar los rasgos faciales dependiendo de cómo y dónde lo apliques. ¿Quieres lucir un aspecto fresco y juvenil? Aplica el colorete directamente en las manzanas de las mejillas. ¿Prefieres un efecto lifting que esculpa tu rostro? Extiéndelo desde las mejillas hacia las sienes. Para aquellas que buscan definición y un contorno sutil, la clave está en aplicarlo justo debajo de los pómulos. Y si lo que quieres es un look natural que respire frescura, el centro de las mejillas será tu mejor aliado. Esta versatilidad convierte al colorete en la herramienta definitiva para cualquier ocasión, desde un look desenfadado para la comida del día 25 hasta un maquillaje más sofisticado para Nochevieja. Además, el colorete no solo se queda en las mejillas: los productos en formato multiusos permiten que lo uses también en labios y párpados, simplificando tu rutina y ahorrándote espacio en el neceser.

Nuestra selección de coloretes estrella para estas fiestas

Si te hemos convencido de que el colorete será tu mejor inversión estas Navidades, aquí tienes una selección de los mejores productos para que tú misma pongas a prueba la técnica del blush placement.

Colorete chubby stick, de Clinique (37,99 euros)

Colorete chubby stick Clinique

Este colorete en barra de fórmula cremosa se desliza fácilmente sobre la piel, dejando un acabado jugoso y natural. Además, es libre de aceites, por lo que es apto para todo tipo de pieles.

No makeup blush balm, de Perricone Md (41 euros)

No makeup blush balm Perricone MD

Más que un colorete, es un tratamiento para tu piel. Enriquecido con éster de vitamina C, ácido hialurónico y ceramidas, este blush no solo aporta un color natural modulable, sino que también hidrata, mejora la textura de la piel y reduce las manchas con el tiempo.

Phyto blush twist, de Sisley Paris (67 euros)

Phyto blush twist Sisley Paris

Este colorete en crema se transforma en polvo al contacto con la piel, dejando un acabado aterciopelado y suavizante. Enriquecido con aceite de camelia y karité, hidrata mientras aporta un brillo saludable.

Matte beauty blush wand pillow talk, de Charlotte Tilbury (40 euros)

Matte beauty blush wand pillow talk Charlotte Tilbury

Para las amantes de los acabados mate, este blush ofrece un efecto difuminado impecable. Su aplicador de esponja permite intensificar el color fácilmente, y su icónico tono Pillow Talk es perfecto para cualquier ocasión.

Multi-stick, de Ilia (37,99 euros)

Multi-stick Ilia

Este stick multiusos es un sueño para quienes buscan practicidad. Su textura cremosa se difumina fácilmente en labios y mejillas, dejando un bonito velo de frescor. Además, está enriquecido con manteca de mango y aguacate, que hidratan y nutren la piel mientras aportan color.

Pocket blush, de Rhode (32 euros)

Pocket blush Rhode

Compacto, práctico y ultra favorecedor. El archiconocido colorete creado por Hailey Bieber en crema es perfecto para llevar en el bolso y retocar el maquillaje en cualquier momento. Su fórmula ligera y modulable asegura un acabado satinado que dura todo el día.

Lip & cheek mini, de Milk makeup (27,99 euros)

Lip & cheek mini Milk makeup

Otro blush multiusos con el que añadir un toque de color satinado a mejillas y labios, con una fórmula hidratante que deja la piel suave y luminosa. Perfecto para un look monocromático en las fiestas.

The no rules stick, de 3ina (15,95 euros)

The no rules stick 3ina

La opción más versátil y asequible. Este stick 3 en 1 puede usarse como colorete, sombra de ojos y labial. Enriquecido con ácido hialurónico, hidrata la piel mientras aporta un acabado natural y saludable.

Este año, deja que el colorete sea el protagonista de tu maquillaje. Su versatilidad y capacidad para transformar el rostro lo convierten en el aliado perfecto para lucir radiante en todas las celebraciones.