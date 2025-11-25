Ni ‘polka dots’ ni ‘blush nails’: esta es la manicura que va a triunfar esta Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, llega el momento de pensar en cada detalle de nuestra imagen, y las uñas no son una excepción. Este 2025, las tendencias de manicura en España rompen con los clásicos puntos y la francesa,apostando por estilos más sofisticados y originales que transforman la uña en un verdadero accesorio de lujo.

Según Daniel Marín Hoyos, CEO de Santum Estética, la manicura de esta temporada combina elegancia y modernidad. Verdes intensos, como el verde botella o el verde militar, se consolidan como una de las opciones favoritas, evocando naturaleza y sofisticación. Para quienes buscan un acabado más luminoso, el efecto espejo o el cat eye en tonos nude ofrecen un toque brillante y elegante que mantiene la naturalidad de la mano.

Los más atrevidos también tienen su espacio: los azules eléctricos se están convirtiendo en un color protagonista, aportando energía y personalidad a cualquier look navideño. La clave de esta temporada no es solo seguir tendencias, sino adaptar cada estilo a la propia personalidad y ritmo de vida, creando una manicura que sea tanto estética como funcional.

Tal y como destaca Marín Hoyos: “Esta temporada refleja un deseo de elegancia contemporánea. Las clientas buscan tonos profundos y efectos que aporten lujo sutil. La manicura se convierte en un complemento que realza la personalidad y acompaña cada momento.”

Con estas tendencias, la manicura deja de ser un simple complemento para convertirse en un elemento protagonista de cualquier outfit navideño.