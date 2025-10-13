Manicuras tendencia otoño 2025: 5 ideas elegantes (y cómo pedirlas en el salón)

La paleta de la temporada se mueve entre los borgoñas vinilo, los verdes oliva y los nude con efecto perla fría. En formas, ganan las uñas cortas y redondeadas para el día a día y la almendrada media para quien busca estilizar la mano. El nail art se vuelve minimal: pequeños motivos (estrellas, lunares discretos) o degradados suaves que funcionan como joya.

"La clave está en el acabado: un top de alto brillo o un chrome muy difuso cambian por completo la lectura del color", explica LuisaMar López, manicurista y manager del salón Coqueta Nails Beauty, ubicado en Madrid. "Y esta temporada todo apunta a diseños limpios que acompañan la ropa -sastrería, cuero, metalizados- sin competir con ella".

1) Granate vinilo corto y redondeado

Manicura granate vinilo corto y redondeado Coqueta Nails Beauty

Este es un clásico infalible. Rojo borgoña profundo con acabado espejo en uña corta y redondeada. Un estilo sofisticado y muy combinable.

Cómo pedirlo: "Granate borgoña, cobertura total, brillo alto tipo gel con forma corta ovalada".

2) Verde oliva con estrella minimal

Manicura verde oliva con estrella minimal Coqueta Nails Beauty

Este estilo de base verde oliva en uñas cortas, con estrellas minimalistas, es divertido sin perder elegancia.

Cómo pedirlo: "Verde oliva liso en todas, con estrellas blancas en anular y meñique y una forma cuadrada al natural".

3) Perla fría efecto ‘glaze’ (almendrada)

Manicura de perla fría efecto ‘glaze’ (almendrada) Coqueta Nails Beauty

Manicura nude lechosa con un velo perlado frío y un halo metálico muy sutil. Este estilo favorece a todas y queda a la perfección con accesorios plateados.

Cómo pedirlo: "Forma de almendrada media, con base nude lechosa y top perlado muy difuminado".

4) Animal print artístico en almendrada

Animal print artístico en almendrada Coqueta Nails Beauty

El animal print de vaca es el estampado más vistoso, divertido y a la vez, elegante, del momento.

Cómo pedirlo: "Forma de almendrada media con base sheer nude; y manchas libres en negro y marrón, con bordes suave y sin contorno".

5) Francesa difuminada ‘baby boomer’ rosa

Manicura fancesa difuminada ‘baby boomer’ rosa Coqueta Nails Beauty

Manicura con degradado de blanco a rosa lechoso con brillo alto. Un estilo limpio, que estiliza y va con todo (bodas, oficina, entrevistas).

Cómo pedirlo: "Baby boomer suave; base rosa lechosa y punta blanca difuminada, transición sin cortes".