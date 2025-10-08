Tendencias en manicura otoño 2025: diseños sutiles y elegantes que transforman tus uñas en el complemento perfecto

Las manos dicen más de lo que imaginamos. Cuidarlas se ha convertido en un gesto de estilo, y la manicura, en una forma de expresión que combina arte, moda y autocuidado. Este otoño, las tendencias se dividen entre la sofisticación minimalista y el toque creativo que eleva cualquier look.

Atrás quedaron los días de los esmaltes aburridos.Las nuevas fórmulas, tonos y acabados permiten jugar con el color sin límites. Desde los clásicos reinventados hasta los diseños más atrevidos, estas son las manicuras que dominarán la temporada:

Polka dot nails, la manicura de lunares

La fiebre por los lunares ha traspasado la moda y ahora conquista el mundo de la belleza. Este patrón clásico, reinterpretado en versión nail art, se convierte en una de las tendencias más versátiles del momento.

Su encanto está en la libertad creativa: puedes apostar por diseños minimalistas con pequeños puntos blancos sobre una base translúcida, o elevar el look con aplicaciones brillantes que aporten un toque de fantasía y luz.

Entre las propuestas más virales destaca la de Zola Ganzorigt, la manicurista de confianza de celebridades como Hailey Bieber o Kylie Jenner, quien compartió en Instagram el paso a paso para recrear las uñas perladas con lunares blancos que lució Sabrina Carpenter. El resultado: una manicura delicada, luminosa y con ese equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

Blush nails

Las “blush nails”, o uñas sonrojadas, se han convertido en la tendencia favorita de quienes buscan un look delicado y sofisticado. Inspiradas en el maquillaje, buscan recrear el efecto de un rubor natural en las mejillas: un toque sutil de color que aporta frescura y vitalidad.

Originarias de Corea, estas uñas han conquistado a celebridades como Hailey Bieber, conocida por marcar tendencia en belleza y moda.

Soft metal

Este otoño, el metal se convierte en el protagonista de las uñas. La tendencia soft metal apuesta por detalles metálicos que atraen todas las miradas, desde sutiles reflejos hasta decoraciones más audaces. En las pasarelas, las versiones más llamativas incluyen acabados con esferas, perforaciones creativas y pequeños detalles tridimensionales, aplicados sobre uñas largas y translúcidas que parecen flotar sobre la mano.

Francesa reinventada en tonos pastel

Las uñas francesas reciben un giro moderno con formas cuadradas y puntas en colores suaves como el azul cielo, manteniendo la base neutra clásica. Este estilo logra un efecto delicado y sofisticado, pero con un toque inesperado que rompe la monotonía. Además, se puede experimentar con otros tonos pastel, como lavanda, melocotón o verde menta, para personalizar la manicura según tu estilo.

Efecto satinado

El satén, conocido por su brillo suave y su caída delicada en la moda, ahora inspira una de las tendencias más refinadas de uñas. Este acabado aporta un resplandor sutil que convierte tus manos en protagonistas, ofreciendo un toque elegante y sofisticado sin depender de purpurina o detalles llamativos.

Glitter

La purpurina ya no es exclusiva de la temporada navideña. Cada vez más, se incorpora a diseños cotidianos, aportando un toque de sofisticación y modernidad. La clave para un resultado elegante está en elegir partículas finas y discretas, especialmente en tonos claros como plata o blanco, que iluminan sin sobrecargar el look.