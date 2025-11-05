Adiós al marrón: 6 manicuras elegantes (y poco obvias) para probar ya

Noviembre es un mes que reclama una manicura con intención. Que sea limpia, sofisticada y adaptable al día a día. El tema es que hace demasiado frío para los corales, pero a su vez, es demasiado pronto para el brillo festivo. Según la experta y manager de Coqueta Nails, Luisamar López, la clave está en equilibrar neutros luminosos, tonos joya sobrios y pequeños detalles gráficos que aportan carácter. Las siguientes propuestas, inspiradas en los looks que más se están viendo este otoño-invierno, cubren ese espectro con opciones discretas y otras más protagónicas, todas elegantes y fáciles de llevar.

Estampado animal con un twist

El estampado animal consolida su regreso, pero esta vez con un detalle de color que lo hace completamente diferente y original. "Esta versión ofrece profundidad y suma interés visual sin robar protagonismo. Es versátil, fotogénico y funciona igual de bien en uñas cortas o largas", asegura López.

A rayas coloridas

"La dupla más otoñal de la paleta se traduce en rayas verticales o diagonales que estilizan los dedos y aportan un punto gráfico controlado", señala López. Una forma sencilla de salir del terreno previsible sin caer en el exceso.

Latte suave

Los tonos café con leche templados se confirman como el neutral del mes. Aportan limpieza y calidez en partes iguales y resultan impecables en largos prácticos. Si buscas un guiño sutil, un detalle dorado en una o dos uñas sumará luz sin acercarte a los brillos de diciembre.

Lunares estilo años 80s

El polka dot ochentero regresa depurado con puntos regulares sobre bases profundas -vino, verde, marino- y un brillo lustroso que recuerda a unas medias retro impecables.

Milky style

El blanco lechoso limpia y es elegante como ningún otro color. Deja la uña luminosa, suave y muy cuidada, perfecta para quienes prefieren el efecto “no-makeup nails”. Funciona en cualquier largo y combina con anillos y pulseras sin competir.

Rosa translúcido

El rosa translúcido se confirma como fondo de armario. Minimalista y siempre elegante, pule la superficie y aporta un brillo jugoso que atraviesa estaciones. Es la opción más discreta de esta selección, pero también la más versátil, encaja con todo tipo de looks sin desentonar.