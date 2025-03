Sabemos los trucos de belleza de Úrsula Corberó para lucir una piel radiante a sus 35 años

Es un hecho. En cada alfombra roja, posado en photocall o robado de street wear en el que el centro de atención es Úrsula Corberó aparecemos las editoras de belleza con la misma pregunta de siempre. Y todo tiene que ver con sus trucos de belleza, puesto que a sus 35 años presume de una piel radiante, luminosa y tersa de lo más natural. Sabemos que la actriz catalana tiene un ritmo de vida acelerado debido a su profesión, así como a causa de los últimos proyectos que han sido un boom a nivel internacional, pero siempre tiene unos minutos durante su día a día para dedicarse totalmente al cuidado de su dermis. Además de ser constante desde su juventud, utiliza tanto una rutina facial con ingredientes activos como unos tratamientos faciales efectivos.

Úrsula Corberó es toda nuestra editora de belleza de confianza. A la vista está que entiende a la perfección qué necesita su piel en cada etapa de su vida para obtener un resultado de aspecto sano, jugoso y brillante. Para entender cómo podemos lucir una tez de lo más natural y con líneas de expresión mínimos y sutiles hemos recurrido al testimonio de la enfermera dermoestética, María Mejías, que en estos últimos días ha publicado un contenido en sus redes sociales analizando los trucos de belleza que podría hacerse Úrsula Corberó para deslumbrar de esta manera. Ante todo, la experta recalca que "lo fundamental es normalizar el envejecimiento y aceptar que cuidar de nuestra piel durante ese proceso es una manera positiva de vivir nuestra mejor versión".

Úrsula Corberó. Gtres

Los trucos de belleza de Úrsula Corberó para tener una piel radiante

La enfermera dermoestética, María Mejías, ha analizado la naturalidad de la que presume Úrsula Corberó a sus 35 años a través de los distintos y posibles tratamientos faciales que nos ha desvelado a continuación. "Úrsula Corberó luce una piel impresionante que parece mantenerse radiante sin importar la edad, y, a pesar de ser joven, su secreto podría estar en una combinación de tratamientos efectivos. Aunque no tengo detalles específicos sobre los procedimientos que ha seguido, ella ha mencionado públicamente que usa INDIBA", comenta la experta. Se trata de un tratamiento no invasivo que utiliza tecnología de radiofrecuencia para mejorar la firmeza y luminosidad de la piel. Este es un procedimiento que recomiendo con frecuencia, junto con otros como la radiofrecuencia fraccionada con agujas, la mesoterapia con vitaminas y los skinboosters, que ayudan a hidratar y revitalizar la piel.

Además de los tratamientos de belleza, Úrsula Corberó ha confirmado en varias entrevistas que siempre ha sido muy disciplinada con el cuidado de su piel desde joven. "Mi consejo personal, que coincidiría con lo que ella ha compartido, es ser constante en los cuidados diarios: limpieza, hidratación y, por supuesto, no olvidar la protección solar. Estos pasos, si se mantienen con regularidad, marcan una gran diferencia a largo plazo", añade Mejías. El secreto para conseguir un resultado de lo más natural como el de la actriz se basa en la importancia de cuidar tanto el interior como el exterior. De acuerdo con la experta, la estética está en constante evolución y hoy en día existen tratamientos efectivos que, sin ser invasivos, ofrecen resultados sorprendentes. Mantener un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, ejercicio y descanso es esencial para una piel luminosa. "En ese sentido, tratamientos como los estimuladores de colágeno son una excelente opción, ya que ayudan a activar la producción de colágeno de manera natural, logrando una piel con más firmeza y elasticidad sin alterar su aspecto original", determina.

Y si has llegado hasta este punto del artículo, una de tus primeras dudas será saber el momento en el que convendría comenzar a hacer estos cuidados de la piel contra el envejecimiento si quieres lucir la piel de Úrsula Corberó. Lo cierto es que no hay una edad exacta, ya que cada persona es única. Sin embargo, María Mejías recomienda iniciar tratamientos preventivos cuando la piel empieza a mostrar signos de pérdida de firmeza. "Como he comentado en mis videos, la mejor manera de saber cuándo empezar es consultando con un profesional que pueda recomendarte lo más adecuado según tu tipo de piel y necesidades", añade. La producción de colágeno, esencial para la elasticidad y firmeza de la piel, empieza a disminuir a partir de los 25 años, aunque en algunas personas esto puede ocurrir antes o después. Factores como la genética, el estilo de vida y la exposición al sol también influyen en este proceso.