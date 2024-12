Úrsula Corberó y Eddie Redmayne confiesan qué es lo que más les gusta de 'El Hormiguero': "Llevamos semanas hablándolo..."

Este primer martes de diciembre, 'El Hormiguero' ha recibido a dos estrellas internacionales: la española Úrsula Corberó y el británico Eddie Redmayne, quienes han acudido al programa para presentar "Chacal" ("The Day of the Jackal"), la nueva serie de SkyShowtime que protagonizan juntos. El thriller, basado en la icónica novela de Frederick Forsyth, llega a la plataforma el 6 de diciembre y ya ha sido renovado para una segunda temporada antes de su estreno en España.

Los actores han sido recibidos con una gran ovación por parte del público del plató de Antena 3. Pablo Motos ha abierto la conversación destacando la química entre ambos: "Habéis venido por separado al programa, pero nunca juntos ¡Qué alegría veros!", ha comentado tras darles un fuerte abrazo. Úrsula, siempre cercana, ha respondido entre risas: "Yo os echaba mucho de menos… y, sobre todo, a vuestro jamón del camerino". Entre bromas sobre el famoso jamón del programa, Eddie Redmayne ha confesado: "Llevamos semanas hablando de este jamón antes de venir aquí".

Un thriller contemporáneo con raíces clásicas

La serie "Chacal" es una adaptación moderna de la clásica historia de espionaje. Eddie Redmayne encarna al Chacal, un asesino a sueldo que se esconde bajo múltiples identidades mientras es perseguido por una agente británica. Úrsula Corberó interpreta a Nuria, la pareja del Chacal, quien desconoce la verdadera identidad de su compañero. "Es una versión actualizada del Chacal", ha explicado Corberó. "No estamos acostumbrados a ver a un asesino a sueldo con una vida paralela tan emocionalmente compleja. Es como un James Bond humanizado", ha añadido la actriz catalana. Redmayne, por su parte, ha confesado que interpretar al Chacal era un sueño de infancia: "De niño veía la película original con mis padres. Era una de nuestras favoritas junto con 'Dirty Dancing' y 'Pretty Woman'. Cuando les conté que haría este papel, mi padre se emocionó y me dijo: 'Por favor, no la cagues'".

En otro orden de cosas, Úrsula Corberó ha desvelado el desafío que ha tenido que superar para interpretar a una gaditana en esta serie, lo que le implicó adoptar el característico acento andaluz. "Nunca había hecho ese acento y me daba miedo faltar al respeto a nadie" ha confesado. Para lograrlo, trabajó con un coach lingüístico: "Decía mucho quillo y carajote, expresiones muy típicas. Mi coach me salvó la vida". A medida que avanzaba la serie, Corberó ha afirmado sentirse más cómoda con el acento, aunque admite que el reto fue significativo.

El personaje de Redmayne es conocido por su habilidad para disfrazarse, una característica que resultó divertida y desafiante durante el rodaje en Budapest. "Rodábamos con mucho calor y llevar las máscaras era asfixiante" ha explicado el actor británico. Sin embargo, para él, interpretar diferentes personajes bajo un disfraz fue una experiencia emocionante: "Cuando eres actor, siempre sueñas con hacer de alguien mayor o diferente. La primera escena en la que me quito la máscara fue un momento clave para mostrar al público la habilidad camaleónica del Chacal" ha afirmado entre risas. Además, la serie también requirió que Redmayne aprendiera habilidades propias de un espía, como disparar desde largas distancias y detectar si lo seguían por la calle. "Tuve un asesor militar que me enseñó técnicas increíbles para camuflarme y defenderme. Incluso me llevé a casa un rifle para practicar cómo montarlo y desmontarlo rápidamente", ha relatado el actor.

Por otra parte, el buen ambiente entre los actores ha sido evidente durante la entrevista, en la que han compartido anécdotas del rodaje. Corberó ha recordado un momento especialmente divertido cuando Redmayne entró accidentalmente en su caravana: "Él pensaba que era la suya y empezó a desvestirse. Yo lo observaba sin que él lo supiera hasta que le dije que se había equivocado. Se fue corriendo, muerto de vergüenza". Otra situación graciosa involucró la preparación de Redmayne para montar a caballo. "Cuando hice la prueba para el papel, mentí diciendo que sabía montar. La verdad es que solo me había subido a un pony cuando era niño. En el rodaje me tocó montar un caballo falso, lo cual fue bastante humillante y eso que había dando clase de cómo montar".

Ambos actores han destacado la experiencia positiva de trabajar juntos. "Eddie es increíblemente humilde. Siempre está pendiente de todos en el set y crea un ambiente genial", ha afirmado Corberó. Redmayne, por su parte, ha devuelto el cumplido: "Úrsula trae alegría y energía a cada rodaje. Trabajar con ella ha sido una experiencia fantástica". Corberó también ha hablado sobre cómo interpretar en inglés le ha permitido explorar nuevos aspectos de su carrera: "Cuando actúas en otro idioma, te juzgas menos. Al principio no sabía mucho inglés, pero me lancé a la piscina. Ahora que lo hablo mejor, me siento más cómoda en los rodajes internacionales". Asimimo, Redmayne ha agradecido la ayuda de Corberó para aprender frases en español: "Ella es una excelente profesora de español".

Finalmente, Pablo Motos y los actores han visionado el tráiler de "Chacal" y han dejado a los espectadores con altas expectativas. "La serie está muy bien hecha. Yo estoy enganchadísimo y eso que solo he visto dos capítulos", ha comentado el presentador de Atresmedia. Ante esto, Corberó ha añadido: "Es una serie muy divertida y emocionante. Estoy segura de que al público le va a encantar". Sin duda alguna, con un reparto estelar, una trama apasionante y el respaldo de una plataforma como SkyShowtime, "Chacal" apunta a convertirse en uno de los thrillers más destacados y comentados en este mes de diciembre.