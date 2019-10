Teresa Bass tiene el maquillaje perfecto para convertirte en Maléfica este Halloween

Ha llegado el momento de ponernos manos a la obra con nuestro look para Halloween. Ya avisamos que las más atrevidas, y que busquen un estilismo realmente terrorífico, pueden inspirarse en las propuestas de Bershka. Nada discreto, por supuesto. Sin embargo, aquellas que tengan en mente un disfraz donde el miedo no sea el protagonista sino la caracterización, Teresa Bass tiene la solución.

La influencer no solo nos deja a diario outfits perfectos sino también looks beauty dignos de recrear. Hoy mismo, con motivo de la noche de Halloween, Teresa nos ha querido mostrar un look de uno de los personajes más recurrentes desde hace años, la gran Maléfica. No solo ha optado por los clásicos cuernos que luce Angelina Jolie en la película, sino también ha querido recrear al milímetro el maquillaje en cuestión. ¿El resultado? ES-PEC-TA-CU-LAR