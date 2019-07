¿A quién se parece Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel?

"Mi nombre es Manuela Sánchez Michel, nací en Madrid y crecí en medio mundo". Esta es la frase que puede leerse en la biografía de Instagram de la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, que de momento permanece privado.

"Ella es la mejor historia de amor jamás contada. Felicidades mi vida. La historia de amor jamás contada está escrita por ella. Cierras y abres capítulos de mi vida. Hoy es el 18, tus 18. Felicidades mi vida", ha escrito Alejandro Sanz junto a un vídeo precioso en el que ha abierto su álbum de fotos familiar y hemos podido ver las fotografías de Manuela desde pequeña. "Eres lo más grande. Te adoro", le ha contestado su hija. Jaydy también ha utilizado sus redes sociales para publicar un vídeo y un mensaje de felicitación a Manuela. "Desde hace 18 años mi corazón cambió radicalmente, el 28 de julio del 2001, con el nacimiento de mi hija Manuela entendí y sentí lo que es el amor incondicional... 18 años gozando de un ser muy especial, único, maravilloso, lleno de virtudes, talentos; ayudándola a pulir sus defectos, ya que es parte de lo que como padres nos toca hacer, sin embargo, ella me ha dado tanto... su sola presencia en mi vida ha sido tan enriquecedor. Hoy estoy de fiesta, estoy feliz porque me siento la mamá más orgullosa del mundo al ver a la mujer tan bella en la que se ha convertido! Ser tu mamá, Manuela, es el honor más grande que he podido tener. Gracias, mi princesa, te amo con todo mi corazón hasta el infinito y más allá por siempre!".